Milei apunta contra la izquierda por el estallido social y destaca que Chile "ha vuelto a apostar" por la libertad

03 sept. 2026 - 14:22 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Argentina, Javier Milei, realizó este jueves el discurso de apertura del V Encuentro Regional de Foro Madrid, actividad que se desarrolla este 3 y 4 de septiembre en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo, en Santiago.

Durante su intervención, el mandatario trasandino se refirió a la historia reciente de Chile y destacó el período de crecimiento económico posterior al derrocamiento de Salvador Allende.

"Chile es un lugar emblemático, que con su historia reciente nos recuerda el valor de dar la batalla cultural, tras el derrocamiento del comunista Allende, Chile entró en un periodo de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años, y gracias a ello, Chile fue sin duda la envidia en términos económicos de toda la región", sostuvo.

Sin embargo, añadió que "a pesar de haber conocido los frutos de la libertad, cayó en la farsa del socialismo del siglo XXI, como el resto de toda la región. Como no podía ser de otra forma, corrieron ríos de tinta de por qué esto ocurrió. En todos lados la izquierda se empecinó en sostener que era la desigualdad del modelo chileno o cuestiones similares, cuando de hecho, la desigualdad en Chile es menor que en todas sus supuestas utopías socialistas, o que era por el nivel de vida que menos tienen, cuando lo cierto es que en Chile los que menos ganan viven mejor que en cualquier otro país de la región".

Milei apunta a las causas del estallido social

En esa línea, Milei sostuvo que el estallido social de octubre de 2019 se produjo, a su juicio, por una disputa en el ámbito de las ideas.

"Nosotros, en cambio, sabemos la verdad, sabemos que el motivo por el cual el estallido era inevitable fue porque por demasiado tiempo aquí descubrieron el terreno de la batalla de las ideas, las ideas de la libertad ganaron en la práctica, pero quedó libre el camino para que desde los medios, las universidades, se los socavara y vilipendiara. Cuando ellos ganan en el terreno del bien y el mal, terminan ganando políticamente", agregó.

Luego, aseguró que Chile entero se vio "sumido en una ola de violencia sin precedentes, que dejó decenas de muertos entre 2019 y 2020, porque los izquierdistas, en un punto, creían que tenían razón en ejercer la violencia para llevar adelante sus políticas, aún en un sistema que funcionaba y que año a año producía mejores resultados para todos los chilenos, los discursos y las ideas de izquierda convencieron a buena parte de la población de que estaba todo mal y que había que cambiar el sistema por la fuerza".

Finalmente, Milei afirmó que el país logró superar ese período y valoró el actual escenario político.

"Por fortuna, esa noche oscura ha sido superada, y Chile ha vuelto a apostar por las ideas de la libertad. Ha despertado, así como América Latina está despertando. Y ha despertado porque tiene políticos con el coraje para llamar a las cosas por su nombre y decirle al mal, el mal, y al bien, el bien", concluyó.