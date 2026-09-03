"Espero que algún día podamos vivir en paz": El sentido mensaje de Steffi Méndez junto a su hijo

03 sept. 2026 - 14:34 hrs.

Steffi Méndez emocionó a sus seguidores con un íntimo registro junto a su hijo Gio. La influencer compartió un video en redes sociales en el que aparece junto al pequeño y aprovechó la instancia para dedicarle una sentida reflexión sobre el amor, los valores y el deseo de verlo crecer feliz.

La publicación muestra una faceta especialmente maternal de Steffi, quien puso en el centro de su mensaje la importancia de acompañar a su hijo durante las distintas etapas de su vida.

"Quiero que seas feliz"

"Hijo mío, solo puedo pensar en una cosa: quiero que seas feliz. Quiero enseñarte todo lo que necesitas saber sobre la fuerza, la lealtad, el amor, el respeto y los valores", comenzó escribiendo.

"Quiero que seas la mejor versión de todos los que te rodean, pero sobre todo, de ti mismo", agregó en su mensaje.

"Mamá no se va a ninguna parte"

Uno de los momentos más emotivos de la publicación llegó cuando Steffi le aseguró a su hijo que siempre contará con su compañía, independiente de las circunstancias que pueda enfrentar en su vida.

"Pase lo que pase en la vida, mamá no se va a ninguna parte. Voy a estar aquí hasta mi último aliento, mientras Dios, mi cuerpo y mi alma me permitan acompañarte", expresó.

"Tú mereces el mundo entero"

En el cierre de su reflexión, Steffi Méndez volvió a poner el foco en el bienestar de su hijo y en todo lo que desea para su futuro.

"Tú mereces el mundo entero, mi amor. Y yo solo deseo que algún día podamos vivir en paz y ser felices. Juntos", escribió.

El mensaje acompañó el video que compartió junto a Gio, registro con el que la influencer quiso plasmar el vínculo y cariño que mantiene con su hijo.

Su relación con Dante Lindhe

Gio es fruto de la relación que Steffi Méndez mantuvo con el músico sueco Dante Lindhe. Ambos terminaron su relación en 2025.

Desde entonces, la actriz ha compartido públicamente distintos momentos relacionados con su maternidad y el vínculo de su hijo con su padre.

En agosto de 2026, además, Steffi protagonizó un gesto de acercamiento con Ellinore De Silva, actual pareja de Lindhe y madre de la hermana menor de Gio. En aquella oportunidad, destacó que los niños "no tienen la culpa de absolutamente nada" y que son hermanos.

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