Fonda Chile Lindo en Vitacura: Estos son los precios y la programación por día

03 sept. 2026 - 13:48 hrs.

Chile Lindo 2026 se prepara para recibir a quienes quieran comenzar a celebrar las Fiestas Patrias durante este fin de semana. El evento se realizará el sábado 5 y domingo 6 de septiembre en el Parque Bicentenario de Vitacura, entre las 11:00 y las 21:00 horas.

La actividad contempla música en vivo, folclor, juegos tradicionales y mecánicos, paseos en tren y a caballo, una granja educativa, talleres infantiles, clases de cueca y gastronomía, entre otras actividades.

¿Cuánto cuestan las entradas?

La entrada general tiene un valor de $15.000, mientras que vecinos con Tarjeta Mi Vita al día y suscriptores del Club de Lectores de El Mercurio pueden acceder a un precio especial de $10.000.

Para personas de la tercera edad, el valor es de $8.000, exclusivamente con Tarjeta Mi Vita. En tanto, los menores de hasta 12 años ingresan gratis.

Los artistas que estarán en Chile Lindo

La música será uno de los principales atractivos del evento, con una cartelera que contempla folclor, pop, cumbia y rock chileno. Entre los nombres destacados aparecen La Noche, Los Jaivas, Olivia García y Benjamín Walker.

Programación del sábado 5

En el Escenario 1, la jornada comenzará a las 12:00 horas con Mirtha Iturra, seguida a las 14:00 por Dúo Constanzo y Molina. A las 16:00 será el turno de Olivia García; a las 18:00, Clemente; y a las 20:00 cerrará La Noche.

En el Escenario 2, habrá teatro familiar con "Sueños de Circo" a las 12:00 horas, clases de cueca tradicional a las 13:00, presentación del Conjunto Folclórico de Vitacura a las 15:00, cueca brava a las 17:00 y Raíces del Norte a las 19:00.

Programación del domingo 6

El domingo, el Escenario 1 tendrá a Con Tormento y Pandero a las 12:00 horas, Las Corraleras + Las Comaires a las 14:00, Benjamín Walker a las 16:00, Soy Irracional a las 18:00 y Los Jaivas a las 20:00 horas.

En el Escenario 2 se presentará Reciclacirco a las 12:00 horas, seguido por clases de cueca brava a las 13:00, Voces de Vitacura a las 15:00, clases de cueca tradicional a las 17:00 y Raíces del Norte a las 19:00.

Además de la programación artística, Chile Lindo contará con 10 cocinerías y 10 carros de comida, más de 15 puestos de emprendedores y distintas actividades familiares, como juegos tradicionales y mecánicos, talleres infantiles, paseos a caballo y en tren y una granja educativa. Las entradas se pueden comprar en el siguiente enlace (clic acá).

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