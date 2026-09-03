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Foro Madrid: Sigue en vivo la participación de José Antonio Kast y Javier Milei

03 sept. 2026 - 09:06 hrs.

Este jueves se lleva a cabo el V Encuentro regional de Foro Madrid 2026, donde ofrecerán discursos el Presidente de Chile José Antonio Kast, y de Argentina, Javier Milei.

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