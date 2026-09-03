Daniela Aránguiz contó el motivo por el que se distanció de Cuco Cerda

03 sept. 2026 - 09:12 hrs.

Daniela Aránguiz confirmó que atraviesa un distanciamiento con Cuco Cerda, luego de que ambos dejaran de seguirse en Instagram y eliminaran fotografías que tenían juntos. Sin embargo, la panelista fue más allá y reveló el motivo de su enojo con el cantante.

"Estoy enojada"

La explicación llegó en el programa "Sígueme", donde Aránguiz reconoció que actualmente mantiene bloqueado a Cerda.

“Para que no pregunte nadie, lo tengo bloqueado… Estoy enojada”, afirmó la panelista, dejando en claro que existe un conflicto entre ambos.

El episodio que habría provocado su molestia

Posteriormente, Aránguiz entregó una pista sobre el origen de su molestia y apuntó a una situación ocurrida en un programa de Chilevisión en el que participa Cuco Cerda.

“Yo creo que cuando (uno) pide respeto, tiene que dar ese mismo respeto”, sostuvo Daniela.

Luego, la panelista fue más directa al referirse al episodio en cuestión: “A mí nadie me viene a tomar en brazos. Yo creo que es respeto y yo estoy enojada”.

La situación aludida corresponde a un momento en que Cerda tomó en brazos a una de sus compañeras del programa. Para Aránguiz, aquel gesto habría traspasado un límite dentro de su relación.

Cuco Cerda no confirmó un quiebre

Antes de las declaraciones de Daniela, el propio Cerda había sido consultado por la situación en el programa que está participando. El hermano de Raimundo Cerda evitó confirmar una ruptura definitiva y señaló que prefiere no ponerle etiquetas al estado actual de su relación.

“Mira, prefiero no ponerle nombre ni etiquetas todavía”, comentó.

Además, aseguró que Aránguiz continúa siendo una persona importante para él: “La Dani es una persona que quiero mucho y que el tiempo diga las cosas, no quiero ponerle etiquetas aún”.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado públicamente que la relación haya terminado de manera definitiva.

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