"Ahí se ven las mujeres de verdad": Daniela Aránguiz lanza duro mensaje a Paula Pavic por Camilo Huerta

19 ag. 2026 - 11:16 hrs.

La situación judicial de Camilo Huerta sigue generando reacciones y ahora fue Daniela Aránguiz quien lanzó un directo mensaje a Paula Pavic y su romance con el personal trainer.

El comentario surgió durante una conversación en el programa "Sígueme" de TV+, donde el panel abordó el complejo escenario judicial que enfrenta el ex Yingo. Fue entonces cuando "la cara de cuica" decidió intervenir.

"¿Le puedo mandar un mensaje a la Paula? Es súper brígido meterse a la cana; tienes que bajarte hasta los pantalones, sacarte los zapatos. Ahí te quiero ver", lanzó.

"Ahí se ven las mujeres de verdad"

Pero la exintegrante de Mekano fue más allá y agregó una particular frase: "Ahí se ven las mujeres de verdad”.

Cabe recordar que Aránguiz visitó a su exmarido Jorge Valdivia cuando este permanecía en prisión preventiva en la cárcel de Rancagua, tras ser denunciado por el delito de violación por dos víctimas.

"No metería a mi casa a alguien que está siendo investigado"

Aránguiz también contó cuál sería su postura si estuviera en una situación similar: "Yo no tendría una relación, no metería a mi casa a alguien que está siendo investigado por x motivo, menos involucrarlo con mis hijos".

La panelista incluso hizo referencia a Marcelo "Chino" Ríos, expareja de Pavic, al comentar el escenario que podría estar enfrentando la familia.

"Estoy hablando de la Paula con el señor Camilo Huerta, pero encuentro heavy que lo meta en tu casa con todo lo que está pasando legalmente", expresó.

Los dichos se dieron mientras continúa la investigación que involucra a Huerta, quien es indagado por presuntos delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos.

La causa considera un operativo con allanamientos en más de 40 domicilios y órdenes de detención para 39 imputados, entre ellos el personal trainer, quien se encontraba en Miami junto a Pavic.

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