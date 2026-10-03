"Guatón de la fruta" denuncia el robo de su vehículo: "Me queda aún una cuota por pagar"

03 oct. 2026 - 15:36 hrs.

Gustavo Berrera, más conocido como el "Guatón de la Fruta" y miembro del staff de "Detrás del Muro", hizo una denuncia en sus redes sociales.

El popular comediante informó sobre el robo de su camioneta, hecho ocurrido en la capital.

“Me da un poquito de pudor hacer este video, pero varios colegas me dijeron que lo hiciera... Esto le ha pasado a mucha gente”, partió diciendo el actor.

Luego contó la historia: “El día martes, después de ir al funeral de un amigo, me dispongo a almorzar cerca de Estación Central en un restorán y me roban mi camioneta”.

Es una camioneta marca Maxus, plateada, del año 2022 y la placa patente es RTHB-12.

“Es una herramienta de trabajo. Me queda aún una cuota por pagar”, agregó el artista para tratar de encontrar su vehículo, el que ya está con encargo por robo a Carabineros.

Para cerrar, mencionó que "son cosas que le pasan a todo el mundo, pero nunca está de más hacer este video por si alguien alcanzara a ver mi camioneta por ahí”.

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