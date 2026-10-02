Actriz Antonia Giesen fue madre por segunda vez: "Te amo con locura"

02 oct. 2026 - 16:43 hrs.

Una emocionante noticia compartió este viernes Antonia Giesen en sus redes sociales. La actriz anunció el nacimiento de su segundo hijo: Caetano del Sante Giesen.

La intérprete, de 34 años y que actualmente vive en Europa, anunció la llegada del pequeño en su cuenta de Instagram, donde escribió un emotivo mensaje y recibió mensajes de cariño de sus seguidores.

El bebé es fruto de su relación con el coreógrafo Domingo del Sante, con quien lleva más de 20 años de relación. La pareja ya tiene un hijo: Mateo, quien este año cumplió 16 años.

“Te amo con locura y desfachatez”

"Bienvenido al mundo, amor mío, bienvenido a hacer pactos de amor y lealtad", escribió la actriz al comienzo de la publicación.

Giesen le aseguró a su hijo que "inventaremos muchos rincones deliciosos, con rayitos de sol, con música, aire y calidez para ti. Inventaremos muchas canciones para ti".

“Te prometemos, sobre todas las cosas, estar”, agregó.

La actriz también destacó la reacción de su hijo mayor: "Ya tienes un hermano muy grande derretido ante ti. Y sé que viene un poco de cerca, pero yo encuentro que son los chicos más hermosos del planeta”.

Finalmente, reveló el nombre del bebé y contó cómo fue su llegada: "Llegaste lento, pero decidido, calmo, sin prisa, tal como fue esperarte. Qué buena idea traerte y tenerte entre nosotros, Caetano del Sante Giesen".

“Ya te amo con locura y desfachatez”, cerró Antonia, quien además prometió a su pequeño: “Nos cuidaremos para siempre”.