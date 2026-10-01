Whatsapp comienza a cobrar por mensajes: ¿Cuáles son las condiciones y cuánto es el costo?

01 oct. 2026 - 10:23 hrs.

WhatsApp Business implementará desde este jueves 1 de octubre un nuevo sistema de cobro para determinadas empresas que utilizan la plataforma para comunicarse con sus clientes. La medida afectará a compañías que utilizan la versión Business Platform, también conocida como API de WhatsApp Business.

¿A qué empresas afectará el cambio?

El cobro no se aplicará a quienes utilizan la aplicación gratuita de WhatsApp Business. La modificación está dirigida a empresas que emplean la Business Platform para gestionar sus comunicaciones con clientes mediante integraciones con sistemas de atención, CRM, chatbots u otras herramientas de automatización.

El cambio considera específicamente determinados mensajes enviados por las empresas a sus clientes. En cambio, cuando es el propio cliente quien inicia una conversación con el negocio, ese contacto no estará sujeto a este nuevo cobro.

¿Cuántos mensajes gratuitos tendrán las empresas?

Desde el 1 de octubre, cada número empresarial tendrá un límite de 1.000 mensajes de servicio gratuitos al mes. Una vez superada esa cantidad, comenzarán a cobrarse los mensajes adicionales.

El límite se renovará cada mes y los mensajes gratuitos que no sean utilizados durante un período no podrán acumularse para el siguiente.

¿Cuánto costará cada mensaje en Chile?

El valor exacto que tendrá este cobro en Chile no está confirmado. De acuerdo con The Clinic, fuentes cercanas a la industria estimaron que el precio podría ubicarse entre $15 y $22 por mensaje una vez superado el límite gratuito.

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