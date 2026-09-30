Cumplió 19 años: Así está actualmente Esai, el hijo de DJ Méndez
- Por Francisca Mieres
Esai, hijo de DJ Méndez y Marcela Duque, cumplió 19 años y recibió un especial saludo de cumpleaños por parte de su madre, quien compartió un mensaje dedicado a esta nueva vuelta al sol.
A través de sus redes sociales, Marcela Duque recordó distintos momentos que ha vivido junto a su hijo y destacó el proceso que ha significado verlo crecer durante estos años.
“Hoy celebramos tus 19 años, Esai, y también todos los recuerdos, aprendizajes y momentos que hemos vivido juntos. Verte crecer ha sido uno de los regalos más grandes de mi vida”, escribió.
En su mensaje, además, le dedicó unas palabras sobre sus sueños y la importancia de mantener su esencia: “Deseo que siempre tengas el valor de seguir tus sueños, que nunca pierdas tu esencia y que recuerdes que, pase lo que pase, mi amor siempre irá contigo”.Ir a la siguiente nota
La publicación terminó con una nueva declaración de cariño hacia Esai: “Feliz cumpleaños, hijo mío. Te amo infinitamente. Te amo hijo mío”.
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Esai también es recordado por quienes siguieron el docureality “Los Méndez”, espacio que mostró parte de la vida doméstica de DJ Méndez junto a su familia. El programa se estrenó el 28 de junio de 2012 por TVN, cuando Esai tenía alrededor de 5 años.
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