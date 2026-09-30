Douglas había solicitado pensión alimenticia de su exmujer Ana Sol Romero: Se retractó

30 sept. 2026 - 11:24 hrs.

El cantante Douglas retiró de su contrademanda la solicitud de pensión de alimentos que había planteado contra su exesposa, la periodista argentina Ana Sol Romero, en el marco del proceso de divorcio que se tramita en Estados Unidos.

La modificación se presentó el 1 de septiembre, cinco días después de que el artista dijera públicamente que no necesitaba ayuda económica de su expareja.

Lo que pedía Douglas

Todo comenzó cuando Ana Sol Romero solicitó el 15 de junio la disolución del matrimonio. El 20 de agosto, la abogada de Douglas presentó una contrademanda que incluía, en su punto 14, una petición de pensión de alimentos, según consignó LUN.

El texto planteaba que "el demandado (Douglas) tiene una necesidad y el peticionario (Ana Sol) tiene la capacidad de pagar la pensión alimenticia". Además, señalaba que el tribunal debía otorgarla "mediante un pago único, pagos periódicos o una combinación de ambos, tanto temporal como permanentemente".

En el punto 15, la defensa del cantante pedía que Ana Sol mantuviera pólizas de seguro de vida y lo designara a él como beneficiario, "a fin de proteger cualquier asignación de pensión de alimentos".

"Yo no necesito que a mí me den nada"

Una semana después de presentada la contrademanda, el tema se conoció en Chile. El 27 de agosto, Douglas se contactó con un programa de CHV y afirmó: "Nunca Ana Sol me ha mantenido y yo no pretendo que lo haga (...) desde los 18 años que nadie me mantiene (...) yo no necesito que a mí me den nada".

Según el medio, en este tipo de casos cualquier declaración pública puede ser usada por la contraparte. Al respecto, citó a la abogada estadounidense Dana Pachersky, quien explica en su sitio web: "Si en un juicio de divorcio en Florida una persona solicita una pensión alimenticia conyugal (alimony) y posteriormente declara públicamente que no necesita ayuda económica, esto puede convertirse en una prueba crucial en su contra para denegar o reducir la petición".

El giro y el contraataque de Ana Sol

Cinco días después de su intervención en el programa de CHV, el 1 de septiembre, la defensa de Douglas modificó la contrademanda. Los puntos 14 y 15, donde pedía la pensión de alimentos y los seguros, fueron eliminados por completo.

Por su parte, el 16 de septiembre la defensa de Ana Sol Romero presentó ante el tribunal una petición de "modificación", motivada por la contrademanda del artista, que incluyó nuevos argumentos, sobre todo respecto a las hijas del matrimonio. Allí sostiene que "compartir la responsabilidad parental sería perjudicial para las hijas menores" y solicita que ella tenga la responsabilidad parental o la autoridad final sobre los asuntos que las afecten.

El escrito también pide que todo el tiempo compartido con el padre sea en Estados Unidos, argumentando que él ha hecho comentarios sobre llevar a las niñas a Chile.

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