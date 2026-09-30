Quién es Christa Pike, la mujer que será ejecutada en EEUU por un asesinato que cometió a los 18 años

30 sept. 2026 - 10:45 hrs.

¿Qué pasó?

Christa Pike, de 50 años, permanece en el corredor de la muerte de Tennessee, Estados Unidos, a la espera de su ejecución mediante inyección letal, programada para este miércoles 30 de septiembre.

Pike fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años a quien conoció en 1995 en un campamento de formación laboral para adolescentes con problemas. En ese entonces, Pike tenía 18 años.

Según los antecedentes del caso, Pike y su entonces novio, Tadaryl Shipp, golpearon y torturaron hasta la muerte a Slemmer. El crimen provocó un gran revuelo mediático en Knoxville luego de que la joven fuera encontrada con un pentagrama grabado en el pecho.

Pike había acusado a Slemmer de insultarla e intentar robarle a su novio. Posteriormente, otros dos residentes del campamento declararon que Pike se había jactado del asesinato y que incluso les mostró un trozo del cráneo de la víctima.

En 1996, Pike fue condenada a muerte, mientras que Shipp, quien tenía 17 años al momento del crimen, recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional.

Los últimos intentos para evitar la ejecución

Tras años de apelaciones, la fecha para ejecutar a Pike quedó establecida. De concretarse, será la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años.

Sus abogados solicitaron que la pena de muerte fuera conmutada por cadena perpetua y cuestionaron que el estado vaya a ejecutar a una persona que tenía 18 años cuando cometió el crimen.

La defensa también presentó antecedentes sobre la infancia de Pike, marcada por abusos físicos y sexuales, abandono y negligencia. En 2021 fue diagnosticada con trastorno bipolar en prisión y posteriormente una psicóloga forense sostuvo que también sufrió un trastorno de estrés postraumático.

"Su infancia estuvo plagada de abusos físicos, sexuales y emocionales. Varios hombres abusaron sexualmente de ella desde antes de que tuviera edad escolar", afirma la doctora Bethany Brand.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, rechazó la petición de clemencia presentada por sus abogados.

"Tras considerar detenidamente la solicitud de clemencia de Christa Gail Pike y revisar exhaustivamente el caso, mantengo la sentencia del estado de Tennessee y no tengo previsto intervenir", señaló Lee en un comunicado.

Colleen Slemmer / BBC

La madre de la víctima respalda la ejecución

May Martínez, madre de Colleen Slemmer, ha manifestado su apoyo a la ejecución de Pike.

"Ella cometió el crimen. Creo que debería pagar por ello", dijo en 2021 a la cadena WBIR de Knoxville, postura que mantiene actualmente.

Mientras tanto, Ashlee Sellars, amiga de Pike, contó que la mujer no quiere que sus seres queridos estén presentes durante su ejecución.

"Ella no quiere que pasemos por eso", dice Sellars.

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