Argentina ya recibió otra tanda de F-16: ¿En qué ciudad tendrán base?

30 sept. 2026 - 08:54 hrs.

¿Qué pasó?

Argentina recibió el martes 29 de septiembre seis nuevos cazas F-16 adquiridos a Dinamarca, en una operación que representa la segunda entrega de estas aeronaves y que permite al país completar la mitad de las unidades contempladas en el acuerdo.

Con esta nueva entrega, Argentina suma 12 de los 24 cazas F-16 Fighting Falcon que compró a Dinamarca. El primer grupo, compuesto también por seis aeronaves, había llegado al país en diciembre de 2025.

El segundo lote está integrado por cuatro F-16AM, de un solo asiento, y dos F-16BM, con capacidad para dos tripulantes. Las aeronaves partieron el 22 de septiembre desde la base aérea de Skrydstrup, en Dinamarca, y realizaron escalas en España y Brasil antes de llegar a territorio argentino.

¿Dónde tendrán su base los nuevos F-16 de Argentina?

Los seis aviones arribaron al Área Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. La recepción estuvo encabezada por el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el jefe de la Fuerza Aérea argentina, Gustavo Valverde, según reportó Infobae.

Sin embargo, su destino definitivo será la VI Brigada Aérea de Tandil, ubicada en la provincia de Buenos Aires. Las instalaciones de esa unidad están siendo remodeladas para recibir a las aeronaves, por lo que los F-16 permanecerán inicialmente en Río Cuarto mientras avanzan los trabajos necesarios para su traslado.

¿Cuántos cazas F-16 recibirá Argentina?

Con la llegada de este segundo grupo, Argentina ya cuenta con 12 de los 24 cazas adquiridos a Dinamarca. El acuerdo contempla completar la incorporación de las aeronaves restantes durante los próximos años, con un cronograma que apunta a finalizar las entregas en 2028.

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