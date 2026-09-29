Gobierno anuncia extensión de bono para transportistas: ¿Hasta cuándo se podrá recibir el pago?

29 sept. 2026 - 11:38 hrs.

El Bono para Transportistas, que entrega hasta $100 mil mensuales para combustible, continuará vigente hasta diciembre de 2026, tras una extensión anunciada por el Gobierno este martes.

El beneficio había sido establecido inicialmente para entregarse entre abril y septiembre, en el contexto del alza de los precios de las bencinas.

La medida contempla a taxistas, conductores de taxis colectivos y transportistas escolares, además de vehículos de pasajeros entre Arica y Tacna inscritos en el catastro correspondiente.

"Queremos prolongar ese beneficio para los miles de taxistas y colectiveros, para los transportistas escolares y para los pescadores artesanales hasta el mes de diciembre", señaló el Presidente José Antonio Kast.

¿Quiénes pueden acceder?

Pueden recibirlo los propietarios y meros tenedores de taxis y colectivos que, al 24 de marzo de 2026, estén inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros y permanezcan en él al momento del pago.

También están incluidos los propietarios y meros tenedores de vehículos inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares.

A ellos se suman los propietarios y meros tenedores de vehículos de transporte público de pasajeros entre Tacna y Arica, según las modalidades del convenio entre Chile y Perú.

Propietarios pueden inscribir a conductores

Los propietarios o meros tenedores pueden designar a uno o más conductores como beneficiarios.

Tras la inscripción, el conductor recibirá un correo electrónico para confirmar sus datos. Para que pueda completar el trámite como conductor, el propietario debe haberlo postulado previamente.

Para cambiar al conductor beneficiario, el propietario o mero tenedor debe usar la opción “Modificación de beneficiario”.

¿Cómo postular al bono?

El trámite se hace en la página del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Los propietarios, meros tenedores, comuneros o representantes legales de una persona jurídica deben ingresar en "Postula aquí como propietario".

Los conductores, en tanto, deben usar "Postula aquí como conductor", siempre que hayan sido inscritos previamente por el propietario.

Además, la plataforma permite revisar el estado del trámite mediante "Consulta estado de postulación conductor" o "Consulta estado de postulación propietario".

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