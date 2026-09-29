Bono Fonasa: Así puedes comprarlo de forma online

29 sept. 2026 - 10:00 hrs.

Los bonos de Fonasa permiten acceder a una consulta o procedimiento médico con un prestador que se encuentre en convenio, mediante la modalidad de libre elección.

Entre las alternativas disponibles se encuentra el Bono Web, una opción que permite comprar el bono de manera digital a través de Mi Fonasa (clic acá para acceder), para consultas con médicos que se encuentren en convenio.

¿Cómo comprar el Bono Web de Fonasa?

Para adquirir este bono de manera online, se debe ingresar a Mi Fonasa y realizar la compra del Bono Web. Esta alternativa está destinada a consultas de médicos en convenio.

Una vez realizada la compra, Fonasa indica que la persona recibirá un correo electrónico y un mensaje de texto con su bono.

Con el bono recibido, el beneficiario puede acudir directamente al prestador de salud correspondiente para realizar su atención.

Otras modalidades de bonos Fonasa

Fonasa también cuenta con otras modalidades. El Bono Electrónico se compra directamente en el prestador en convenio, mediante los sistemas Imed y/o Medipass y utilizando la huella dactilar.

Por otra parte, el Prefolio corresponde a un código que se genera en Mi Fonasa o mediante el call center y que permite pagar el bono de consulta en CajaVecina o Klap (ex Multicaja). Luego, se recibe un voucher que corresponde al bono y que debe ser presentado en el prestador el día de la cita.

Finalmente, está el Bono Papel, que puede adquirirse en sucursales de Fonasa, ChileAtiende y algunos hospitales, clínicas y municipalidades.

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