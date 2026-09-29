Rastreador en el auto y vigilancia por celular: Las acusaciones de Ana Sol Romero contra Douglas en su divorcio

29 sept. 2026 - 09:12 hrs.

El pasado 27 de agosto, hace poco más de un mes, se conoció públicamente que el matrimonio de 25 años entre la periodista argentina Ana Sol Romero y el artista chileno Douglas había llegado a su fin. Tras la noticia surgieron versiones sobre supuestos celos excesivos por parte de él, pero nada se confirmó.

La cordobesa solo entregó una breve declaración, y los detalles del proceso de divorcio no se habían conocido hasta ahora.

Los documentos oficiales dan a conocer, por ejemplo, los argumentos con que Romero pidió que el chileno no volviera al hogar familiar, entre ellos, los rastreos en su contra.

Qué dice la petición de divorcio

Según consignó LUN, Romero presentó el 15 de junio la solicitud de disolución del matrimonio contra su esposo, Douglas Rebolledo. El documento tiene solo tres páginas y detalla ocho puntos.

Entre ellos se establece que ambos han vivido los últimos seis meses en el estado de Florida, requisito para presentar la solicitud en ese lugar, y que se casaron el 8 de agosto de 2001. Además, se afirma que "la separación es inminente" y que "el matrimonio está irremediablemente roto".

La petición también señala que "las partes tienen una vivienda matrimonial que debe ponerse inmediatamente a la venta", que "el tribunal deberá asignar el porcentaje correspondiente de participación de cada parte" y que ambos deberán celebrar un "acuerdo de liquidación matrimonial". Ese acuerdo debe incluir la responsabilidad parental, la manutención de las hijas y la división de bienes y responsabilidades.

La solicitud de uso exclusivo de la casa

Dos meses después, el 18 de agosto, la defensa de Ana Sol pidió al tribunal el "uso exclusivo y la posesión de la residencia conyugal", donde la familia vivió los últimos ocho años. Entre los argumentos de esa moción se afirma que "el marido ha rastreado y vigilado a la esposa sin su consentimiento".

Romero habría utilizado esos mismos argumentos, y otros, para solicitar una orden de restricción contra el cantante, en un proceso judicial paralelo. La medida fue aceptada, por lo que Douglas hoy no puede acercarse a menos de 500 pies (152,4 metros) de ella.

El rastreador en el auto y la vigilancia por teléfono

El escrito de la orden de restricción entrega el relato más detallado: "el 6 de agosto, la esposa descubrió un rastreador en su auto, lo que explicaba cómo el esposo había estado apareciendo en diferentes lugares públicos".

Además, se agrega que Douglas "le hizo comentarios a la esposa que demostraban un detallado conocimiento de sus movimientos, lo que sólo pudo obtener a través de vigilancia. La esposa cree además que el esposo instaló una aplicación de seguimiento o monitoreo en su teléfono móvil, tiene acceso a la cuenta telemática del fabricante de su auto o ha instalado cámaras adentro o afuera de la residencia que transmiten a su teléfono. La esposa solicita al tribunal que se ordene al esposo que desactive los aparatos y conserve los registros hasta una examinación forense".

En otro punto, la petición asegura que Douglas pidió a la administración del condominio donde vivían que le "enviaran el registro de cuando el vehículo de Ana Sol entraba y salía del recinto".

Por todo lo anterior, la petición afirma que Romero "tuvo que cambiar sus rutinas diarias" y que sigue revisando su celular, ya que el cantante "le dijo a la compañía (T-Mobile) que pertenecía a una menor de edad para mantener rastreado el equipo en todo momento".

Las acusaciones de maltrato verbal

En el punto C de la petición se asegura que Douglas "ha menospreciado a la esposa en presencia de las niñas diciéndole que está destruyendo la familia y culpándola del divorcio, no hay dinero por su culpa y que tuvo una aventura extramatrimonial (el abuso verbal continuo es un delito en Florida)".

El punto D afirma que "el esposo critica el cuerpo de la esposa y la hace avergonzarse por su apariencia", "apaga el aire acondicionado desde su teléfono cuando su esposa y las niñas están en la casa con calor extremo (y él no está)" y "corta el internet".

El punto E agrega que existe documentación de apoyo que confirma que "el esposo ha cortado el celular de la esposa en tres ocasiones: el 1 de marzo, el 10 de junio y el 10 de agosto".

Denuncia por corte de ingresos

La solicitud también asegura que, a mediados de mayo, Douglas "dejó de depositar fondos en la cuenta conyugal (...) el esposo redirigió, unilateralmente, los depósitos a una cuenta personal, sin previo aviso a la esposa y sin su consentimiento".

Según el documento, "desde esa fecha (mayo), el esposo no ha contribuido con fondos a los gastos de la mantención de sus hijas, pese a que sigue residiendo en la casa y consumiendo. Los servicios y la comida son financiados por la esposa a través de préstamos (...) el ingreso mensual neto de la esposa es insuficiente".

Finalmente, se sostiene que "el desvío del flujo de ingresos conyugales por parte del esposo no constituye un ejercicio legítimo de independencia financiera, se trata de un intento deliberado de obligar a la esposa a ceder en este litigio".