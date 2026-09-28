Robbie Williams recordó fallida entrevista con Luis Jara: "¿Él sigue con trabajo? Quizás deberíamos juntarnos y tomarnos una foto"

28 sept. 2026 - 19:35 hrs.

Robbie Williams regresó a Chile para presentarse la noche del domingo 27 de septiembre en el Estadio Bicentenario de La Florida, protagonizando un espectáculo que incluyó sus principales éxitos.

La reciente visita del británico también recordó un episodio ocurrido durante su primera estadía en el país, en 2004, y que, a más de 20 años, todavía forma parte de la cultura popular.

Ese año el cantante llegó hasta Canal 13 para participar de un programa conducido por Luis Jara. Allí sería entrevistado por el intérprete de "Ámame"; sin embargo, el encuentro nunca se realizó.

El momento quedó marcado por un particular diálogo entre ambos y por la posterior salida de Williams del estudio. Ahora, el hecho fue recordado por el anglosajón en entrevista con La Tercera.

"Quizás deberíamos juntarnos y tomarnos una foto juntos"

"Lo vi en internet hace poco. Simplemente no entendía qué estaba pasando. No lo sabía. Puedo recordar vagamente que fui a hacer una entrevista y luego no pude descifrar si el conductor estaba teniendo una crisis nerviosa o si era una broma", señaló el cantante.

"Nunca había estado en una situación así antes y nunca he estado en esa situación después, donde literalmente no se pudo hacer nada", agregó.

Aunque sus recuerdos son escasos, se le vienen algunos fragmentos a la cabeza: "Estábamos hablando en un idioma diferente y, literalmente, el espíritu de todo esto fue como estar en ácido. Fue como 'oh, ahora estamos en una realidad diferente y no sé qué está pasando en esta realidad'".

"Es bastante notable que, si estuviera entrevistando a un artista alemán, no pudiera hablar inglés. ¿Cómo íbamos a esperar que esa entrevista no se realizara en inglés? Todavía no entiendo muy bien qué pasó. O sea, me lo has explicado, pero no entiendo cómo se puede permitir que eso suceda", añadió.

En la entrevista con el medio, Williams le preguntó al periodista: "¿Cómo se llama el hombre con el que pasó esto?". Al obtener la respuesta, expresó: "Oh, Dios te bendiga, Luis. ¿Él sigue con trabajo? Quizás deberíamos juntarnos y tomarnos una foto juntos".