Acuerdan devolver vivienda a jubilada cuyo desalojo provocó protestas en España

28 sept. 2026 - 18:54 hrs.

¿Qué pasó?

La jubilada española Maricarmen Abascal, de 87 años, podrá regresar al departamento donde vivió durante siete décadas en Madrid, luego de alcanzar un acuerdo con los propietarios del inmueble tras el desalojo que provocó protestas y reabrió el debate sobre la crisis de la vivienda en España.

El caso de la adulta mayor generó una fuerte conmoción en el país luego de que fuera desalojada de su vivienda, ubicada en el barrio del Retiro, y se transformara en un símbolo de las dificultades para acceder a una vivienda asequible.

El acuerdo para que vuelva a su hogar

Según informó la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, existió "buena voluntad por ambas partes" para alcanzar una solución, por lo que la mujer podrá volver a vivir en el inmueble una vez que reciba el alta médica.

"Ojalá este acuerdo sirva también para cambiar un poco el paradigma en materia de vivienda", señaló la representante legal.

De acuerdo con el Sindicato de Inquilinos de Madrid, el conflicto comenzó después de que la inmobiliaria propietaria del edificio aumentara el valor del arriendo en un 275%, elevándolo hasta los 2.650 euros mensuales, equivalentes a más de 2.9 millones de pesos chilenos.

La abogada explicó que finalmente se acordó un alquiler "similar al que ella venía pagando" antes del desalojo.

El caso que desató protestas en Madrid

El desalojo de Maricarmen Abascal provocó una ola de manifestaciones en España, incluyendo protestas y un campamento en la céntrica Puerta del Sol de Madrid para exigir mayores medidas de protección a los arrendatarios.

La mujer, que permanecía hospitalizada por agotamiento tras el desalojo, había pedido que su caso sirviera para impulsar cambios legales y evitar que otras personas vivieran una situación similar.

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