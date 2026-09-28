Corea del Sur incorpora el KF-21, el caza que busca ser una alternativa más económica al F-35

28 sept. 2026 - 18:31 hrs.

Corea del Sur dio un nuevo paso en el desarrollo de su industria de defensa con la incorporación del primer KF-21 Boramae de producción en serie, un caza desarrollado por Korea Aerospace Industries (KAI) que busca convertirse en una alternativa de menor precio al estadounidense F-35.

El avión, cuyo primer vuelo se realizó en julio de 2022, fue incorporado a la Fuerza Aérea de la República de Corea y tendrá su base en Yecheon, donde operará inicialmente con el 156º Escuadrón de Cazas del 16º Ala de Cazas. Su entrada en servicio operativo está prevista para la segunda mitad de 2027.

Un caza de dos motores

Una de las principales características que diferencian al KF-21 es su configuración bimotor, mientras que el F-35 cuenta con un solo motor. Su diseño presenta además un aspecto similar al del avión estadounidense y está orientado a incorporar capacidades propias de cazas avanzados.

El proyecto comenzó a gestarse en 2001 y contempla que Corea del Sur adquiera al menos 120 unidades. Una vez que el programa alcance su fase de madurez, se prevé una producción de entre 20 y 24 aeronaves por año.

¿Por qué es una alternativa al F-35?

El KF-21 ha sido concebido como una opción de menor precio frente al F-35, buscando que Corea del Sur disponga de un caza avanzado desarrollado con tecnología propia. Su incorporación también forma parte de la estrategia del país para reducir su dependencia de sistemas de fabricación extranjera.

La apuesta no se limita al mercado surcoreano. Polonia aparece como un posible primer cliente internacional: su Fuerza Aérea ya ha mostrado interés por el KF-21 y el país opera además aviones FA-50 fabricados por KAI, según consignó Infodefensa.

El modelo también despertó interés de Emiratos Árabes Unidos, que lo consideró como una alternativa después de que Estados Unidos negara inicialmente la venta de F-35. Sin embargo, el reciente avance de Washington para autorizar la venta de F-35 a Arabia Saudita modificó ese escenario.

Con el KF-21, Corea del Sur busca consolidar una plataforma propia de combate aéreo y ampliar su presencia en el mercado internacional de defensa, mientras avanza hacia versiones con mayores capacidades que permitan acercarlo progresivamente a los estándares de los cazas de quinta generación.

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