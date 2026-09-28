¿Estás buscando trabajo?: Arauco tiene casi 40 vacantes disponibles y así puedes postular
- Por Ariel Araya
Celulosa Arauco y Constitución tiene casi 40 vacantes laborales a través de su portal oficial de empleos, con ofertas distribuidas en distintas zonas y áreas del país.
Las ofertas, que van desde operador de maquinaria forestal hasta mantenedor, brigadista y conductor, son para personas con distintos niveles de especialización, por lo que la convocatoria es amplia.
Ofertas laborales en Arauco
Entre los cargos disponibles se encuentran:
- Ayudante de Caminos - Zona Chillán
- Operador de Rodillo Compactador - Zona Chillán
- Operador de Maquinaria de Habilitación Forestal - Zona Arauco
- Superintendente de Confiabilidad - Planta Celulosa Valdivia
- Mantenedor Mecánico Junior - Valdivia
- Operador de Relevo de Excavadora / Bulldozer / Retroexcavadora
- Brigadista de Incendios Forestales - Constitución
- Ayudante de Obras de Arte (Motosierrista) - Chillán
- Técnico Mecánico de Válvulas - Arauco
- AI Scientist - Concepción
Cómo postular a las vacantes de Arauco
La postulación se realiza íntegramente a través del portal de empleos de la compañía, en jobs.arauco.com (clic acá para acceder). Para poder postular a cualquiera de las ofertas disponibles, primero se debe crear una cuenta en el sitio.
Una vez registrado, el postulante debe buscar entre las ofertas publicadas y elegir aquella que sea de su interés. Finalmente, solo hay que hacer clic en 'Postular' para iniciar el proceso.
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