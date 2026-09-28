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¿Estás buscando trabajo?: Arauco tiene casi 40 vacantes disponibles y así puedes postular

Celulosa Arauco y Constitución tiene casi 40 vacantes laborales a través de su portal oficial de empleos, con ofertas distribuidas en distintas zonas y áreas del país.

Las ofertas, que van desde operador de maquinaria forestal hasta mantenedor, brigadista y conductor, son para personas con distintos niveles de especialización, por lo que la convocatoria es amplia.

Ofertas laborales en Arauco

Entre los cargos disponibles se encuentran:

  • Ayudante de Caminos - Zona Chillán
  • Operador de Rodillo Compactador - Zona Chillán
  • Operador de Maquinaria de Habilitación Forestal - Zona Arauco
  • Superintendente de Confiabilidad - Planta Celulosa Valdivia
  • Mantenedor Mecánico Junior - Valdivia
  • Operador de Relevo de Excavadora / Bulldozer / Retroexcavadora
  • Brigadista de Incendios Forestales - Constitución
  • Ayudante de Obras de Arte (Motosierrista) - Chillán
  • Técnico Mecánico de Válvulas - Arauco
  • AI Scientist - Concepción

Cómo postular a las vacantes de Arauco

La postulación se realiza íntegramente a través del portal de empleos de la compañía, en jobs.arauco.com (clic acá para acceder). Para poder postular a cualquiera de las ofertas disponibles, primero se debe crear una cuenta en el sitio.

Una vez registrado, el postulante debe buscar entre las ofertas publicadas y elegir aquella que sea de su interés. Finalmente, solo hay que hacer clic en 'Postular' para iniciar el proceso.

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