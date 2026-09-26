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Pagan hasta $75 mil diario: ¿Cuáles son los requisitos para ser examinador Simce?

Entre octubre y diciembre se aplicarán las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce), las cuales son evaluaciones estandarizadas para medir el logro de los contenidos y habilidades del currículum escolar a nivel nacional.

Las pruebas se tomarán a los alumnos de 4° básico, 6° básico, 2° medio y, por primera vez, en 2° básico con la prueba especial de "Impulso Lector".

A raíz de esto, actualmente se están buscando examinadores y acompañantes de aula que pueden ganar hasta $75 mil diarios.

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¿Cuáles son los requisitos para ser examinador Simce?

A través de la plataforma Yosimce.cl se están ofreciendo diferentes vacantes en la Región Metropolitana, para las cuales se deben cumplir los siguientes requisitos:

Examinador 4° básico, 6° básico y 2° medio

  • Requisitos: 20 años o más.
  • Deseable: Experiencia previa como examinador.
  • Pago: $10 mil visita previa, $50 mil aplicación día 1 y $50 mil aplicación día 2 ($110.000 total).

Examinador 2° básico "Impulso Lector"

  • Requisitos: Egresados, licenciados o titulados (técnicos o profesionales) de Educación Básica, Educación de Párvulos, Psicopedagogía, Fonoaudiología, Terapeuta Ocupacional, Psicología o carreras afines al trabajo con primera infancia.
  • Deseable: Experiencia previa como examinador.
  • Pago: $10 mil visita previa, $50 mil aplicación día 1 y $50 mil aplicación día 2 ($110.000 total).

Acompañante de aula

  • Requisitos: 20 años o más.
  • Deseable: Estudiantes o profesionales del área de la educación o salud.
  • Pago: $10 mil visita previa, $50 mil aplicación día 1 y $50 mil aplicación día 2 ($110.000 total).

Examinador Discapacidad Sensorial

  • Requisitos: 20 años o más.
  • Deseable: Experiencia previa como examinador y estudiantes, egresados o titulados (técnicos o profesionales) con especialización en discapacidad auditiva y/o visual de Educación Diferencial, Educación Especial, Psicopedagogía, Fonoaudiología, Educación Básica, Psicología o Intérpretes de Lengua de Señas.
  • Pago: $10 mil visita previa, $75 mil aplicación día 1 y $75 mil aplicación día 2 ($160.000 total).

¿Cómo se puede postular?

Para postular a estos trabajos, debes ingresar a la sección "Postular" del sitio web Yosimce.cl, en donde podrás cargar tus documentos (Certificado de Antecedentes, Certificado de Inhabilidades, Certificado de Estudios y datos bancarios).

Si pasas la validación documental, se te habilitarán sesiones de capacitación vía Meet (a mayor capacitación, mayor posibilidad de contratación) y una posterior evaluación. Si apruebas, te enviarán un contrato a tu correo electrónico y finalmente se te asignará como examinador o acompañante de aula.

En el mismo sitio web puedes revisar en detalle todos los requisitos legales que debes demostrar mediante documentos y las inhabilidades que te pueden dejar fuera de estos cargos (ej: Registro de Inhabilidades para Condenados por Delitos Sexuales contra Menores).

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¿Cuándo se tomarán las pruebas?

De acuerdo al calendario oficial, el Simce 2026 se aplicará en las siguientes fechas:

  • 6° básico: 28 y 29 de octubre.
  • 4° básico: 4 y 5 de noviembre.
  • 2° medio: 11 y 12 de noviembre.
  • Impulso lector: 17 y 18 de noviembre, 19 y 20 de noviembre, 24 y 25 de noviembre, 26 y 27 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, 3 y 4 de diciembre.

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