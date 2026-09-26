"Va a ser entretenido": Arturo Vidal estará hoy en el react del partido Chile-Canadá

26 sept. 2026 - 13:02 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado 26 de septiembre juega la selección chilena. La Roja tiene un exigente compromiso ante Canadá en Norteamérica, partido que podrás ver en exclusiva por la señal abierta de Mega y también por MegaGo, donde los usuarios podrán acceder a la transmisión en calidad 4K.

Las sorpresas no solo pasarán en la cancha, sino también en la transmisión del juego (19:45 horas de nuestro país). Y es que Iván Zamorano, Rodrigo Sepúlveda, Claudio Palma y Camila Romero estarán comentando, relatando e informando desde la cancha.

Sin embargo, no será lo único, ya que Arturo Vidal, crack de Colo Colo y la generación dorada, estará en el react del juego que marcará el inicio de la gira de la selección por Norteamérica.

"Estoy contento de poder hacer este react con Mega"

Arturo Vidal habló en exclusivo con Mega y entregó su opinión de lo que hará en esta nueva faceta.

“Yo ya vengo haciendo stream, me gusta mucho conversar con la gente y, sobre todo, analizar los partidos de fútbol. Siempre he disfrutado esa parte, poder mirar los partidos, comentarlos y compartir lo que uno ve desde la experiencia que ha tenido en cancha", dijo para comenzar.

El exseleccionado chileno añadió que "obviamente, a uno siempre le gustaría estar con la Selección, participando dentro de la cancha y defendiendo a Chile. Pero esta también es una oportunidad bonita para acompañarla de otra manera: Analizar los partidos junto a la gente, conversar sobre lo que pasa en la cancha y vivir los encuentros con todos los hinchas".

Para cerrar, expuso de esta nueva aventura que "estoy contento de poder hacer este react con Mega. Va a ser entretenido, porque vamos a poder vivir y analizar la Selección juntos".

Cabe recordar que Chile jugará hoy con Canadá (19:45 horas) y luego lo hará con Estados Unidos (martes 29 de septiembre, 21:00 horas) y México (martes 6 de octubre, 23:30 horas).

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