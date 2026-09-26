"Podrían causar infecciones incluso mortales": ISP alerta por venta irregular de "falso Ozempic" que solo contiene agua y azúcar

26 sept. 2026 - 11:40 hrs.

¿Qué pasó?

El Instituto de Salud Pública (ISP) lanzó una advertencia por la venta irregular de medicamentos para bajar de peso, tipo Ozempic, que se comercializan a través de redes sociales. En algunos casos, los productos en venta contienen solo agua con azúcar.

De acuerdo a la periodista de Meganoticias, Javiera Lagos, este tipo de productos que no cuentan con las autorizaciones sanitarias que verifiquen su calidad pueden llegar a costar más de $150 mil por tres dosis.

A raíz de esta situación, Meganoticias Siempre Juntos conversó con Jorge Canales, jefe de la Agencia Nacional de Medicamentos del ISP, quien alertó sobre los riesgos que significan para la salud usar estos falsos medicamentos.

"Podrían causar infecciones incluso mortales"

"Los productos farmacéuticos en general deben venderse por los canales establecidos, y esos son farmacias. Sin duda, cualquier producto que se venda fuera de una farmacia está fuera del canal oficial y no asegura la calidad del producto, ni siquiera la identidad del producto", advirtió de entrada la autoridad.

En cuanto a los riesgos asociados, Canales explicó que "la gracia de los productos farmacéuticos que están evaluados y autorizados es que tienen riesgos conocidos que se pueden identificar en los folletos de información al paciente, información al profesional y que han sido avalados por estudios clínicos".

"Productos que están fuera de esta cadena, tenemos desconocimiento absoluto de los riesgos que puedan presentar en la salud, pero sí sabemos muy bien que cuando no contienen el producto, el principal riesgo ya es que no traten la enfermedad que están llamados a tratar", añadió.

Sin embargo, lo más preocupante para la autoridad es que estos productos que prometen ayudar en la pérdida de peso "podrían estar contaminados, podrían causar infecciones graves e incluso mortales".

Tras una serie de denuncias, Canales explicó que el ISP ha "analizado muestras de estos productos y básicamente hemos detectado agua con azúcar, en realidad sorbitol, que es un excipiente farmacéutico, pero que es un tipo de azúcar".

Por último, el jefe de la Agencia Nacional de Medicamentos reveló que esos mismos productos irregulares vienen "sin ningún activo detrás y, por lo tanto, sin ningún tipo de eficacia clínica".

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