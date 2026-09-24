ISP alerta por venta ilegal de inyectables para bajar de peso en redes sociales

24 sept. 2026 - 15:16 hrs.

¿Qué pasó?

El Instituto de Salud Pública advirtió por el riesgo de comprar en redes sociales productos inyectables para bajar de peso sin registro sanitario, y que ponen en peligro la salud de las personas, especialmente los que contienen el compuesto semaglutida.

Juan Roldán, jefe de la unidad de Farmacovigilancia, indicó que “al efectuar una compra por internet de un producto ilegal que ofrece como resultado bajar de peso, las personas están arriesgando su salud”.

Asimismo, el experto señaló que “el peligro está en que las personas se autoinyectan un producto del que no saben su composición, ni origen. No saben si es un producto estéril, cómo fue hecho y almacenado”.

"Las posibles reacciones adversas nos tienen muy preocupados, sobre todo por la fecha, ya que generalmente luego de las celebraciones de Fiestas Patrias, las personas buscan la manera más fácil de bajar de peso", añadió.

La semaglutida pertenece a una familia de medicamentos para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Ayuda al páncreas a liberar la cantidad correcta de insulina y de esta manera reducir el nivel de azúcar en sangre cuando está demasiado elevado.

El ISP ha registrado 1.324 reportes de reacciones adversas asociadas a semaglutida, desde 2020 a agosto de 2026.

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