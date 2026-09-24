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Desbordes y crecidas de ríos y esteros en la zona sur: Revisa las últimas alertas y solicitudes de evacuación de Senapred

¿Qué pasó? 

En las últimas horas, Senapred ha mantenido activo el monitoreo por el temporal que afecta a la zona sur del país, decretando alertas rojas y amarillas ante las condiciones meteorológicas y sus posibles efectos.

El organismo también ha informado evacuaciones preventivas en sectores afectados por el avance de las lluvias, el desborde de ríos y esteros, mientras equipos de emergencia permanecen desplegados.

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A continuación, revisa las medidas que ha adoptado Senapred. Estas se irán actualizando a medida que sean publicadas en redes sociales por la institución. 

Alertas Rojas

Alertas Amarillas

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