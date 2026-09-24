Desbordes y crecidas de ríos y esteros en la zona sur: Revisa las últimas alertas y solicitudes de evacuación de Senapred

24 sept. 2026 - 09:54 hrs.

¿Qué pasó?

En las últimas horas, Senapred ha mantenido activo el monitoreo por el temporal que afecta a la zona sur del país, decretando alertas rojas y amarillas ante las condiciones meteorológicas y sus posibles efectos.

El organismo también ha informado evacuaciones preventivas en sectores afectados por el avance de las lluvias, el desborde de ríos y esteros, mientras equipos de emergencia permanecen desplegados.

A continuación, revisa las medidas que ha adoptado Senapred. Estas se irán actualizando a medida que sean publicadas en redes sociales por la institución.

Alertas Rojas

#SENAPREDBiobío Se declara Alerta Roja para la comuna de Arauco por desborde. Infórmate en: https://t.co/xv7qiAIdJc pic.twitter.com/sXRJ2RLWDi — SENAPRED (@Senapred) September 24, 2026

#SENAPREDAraucanía Se declara Alerta Roja por desborde para la Provincia de Cautín. Infórmate https://t.co/LKZ4lA1AUV pic.twitter.com/74meJWeUyg — SENAPRED (@Senapred) September 24, 2026

Alertas Amarillas

#SENAPREDBiobío Se modifica cobertura de Alerta Amarilla para la región del Biobío por crecida. Infórmate https://t.co/xv7qiAIdJc pic.twitter.com/cvDAHYnzzf — SENAPRED (@Senapred) September 24, 2026

#SenapredLosRíos Se declara Alerta Amarilla para las comunas de Mariquina y Lanco por crecida. Infórmate más en https://t.co/WkXuT5snjs pic.twitter.com/UTZKrgSLAS — SENAPRED (@Senapred) September 24, 2026

Evacuaciones

¡ATENCIÓN! EVACÚA ribera del río Leufucade por desborde, en el sector Panguinilahue, comuna de #Lanco, región de Los Ríos.



Activamos mensajería #SAE. Mantén la calma y sigue las indicaciones de la autoridad.



Recuerda a tu mascota y sus necesidades. Más información en… pic.twitter.com/BZQn0Fp3VF — SENAPRED (@Senapred) September 24, 2026

¡ATENCIÓN! EVACÚA ribera de los ríos Trancura, Claro y Liucura por desborde, en los sectores La Fortuna, Ex Balsa Quelhue, San Luis, Menetúe, Relicura y Carileufu, comuna de #Pucón, región de La Araucanía.



Activamos mensajería #SAE. Mantén la calma y sigue las indicaciones de… pic.twitter.com/i5W2vtLnBI — SENAPRED (@Senapred) September 24, 2026

¡ATENCIÓN! EVACÚA ribera de los ríos Maichin y Trancura por desborde, en los sectores Curarrehue y Reigolil, comuna Curarrehue, región de La Araucanía.



Activamos mensajería #SAE. Mantén la calma y sigue las indicaciones de la autoridad.

Recuerda a tu mascota y sus… pic.twitter.com/cEvJEujS6e — SENAPRED (@Senapred) September 24, 2026

¡ATENCIÓN! EVITA ribera del Rio Donguil por alerta de crecida, comuna de Gorbea, Región de La Araucanía.

Activamos mensajería #SAE preventiva. Mantente informado a través de canales oficiales. pic.twitter.com/GYlD0J9M5p — SENAPRED (@Senapred) September 24, 2026

¡ATENCIÓN! EVACÚA ribera de los ríos Centinela, Damas y San Juan de Trovolhue por desborde, en la comuna de Carahue, Región de La Araucanía. Activamos mensajería #SAE.



Mantén la calma y sigue las indicaciones de la autoridad.



Recuerda a tu mascota y sus necesidades. Más… pic.twitter.com/7EPN4y4m33 — SENAPRED (@Senapred) September 24, 2026