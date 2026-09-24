Vuelven las lluvias a Santiago: ¿Cuándo y en qué sectores de la capital se registrarán precipitaciones?

24 sept. 2026 - 08:30 hrs.

¿Qué pasó?

Las lluvias volverán a Santiago en los próximos días. El meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton, adelantó que se esperan precipitaciones en algunos sectores de la Región Metropolitana, con una intensidad irregular.

Un fin de semana sin lluvias

Antes de este cambio, la capital tendrá jornadas más templadas. Para este viernes se esperan extremas de 11°C y 21°C, con cielo cubierto y una baja probabilidad de precipitaciones.

"Los cielos van a estar cubiertos; se mantiene esta probabilidad baja, de 10% a 20%, de algunas gotas ocasionales, pero no es esta la novedad”, explicó Leyton.

El sábado las temperaturas oscilarán entre los 10°C y 25°C. La jornada comenzará nublada y avanzará hacia cielos despejados durante la tarde.

"Los más veranistas tendrán un día ideal después de mediodía en Santiago", señaló el meteorólogo. El domingo, en tanto, será más fresco, con extremas de 9°C y 21°C, además de una combinación de nubes y sol.

¿Cuándo vuelven las lluvias y en qué sectores?

El cambio se producirá al comienzo de la próxima semana: "El día lunes se esperan chubascos en la capital”, anticipó Leyton, añadiendo que la jornada comenzará prácticamente despejada y luego aumentará la nubosidad.

Según detalló, las precipitaciones estarán asociadas a restos de inestabilidad del sistema que actualmente afecta a la zona centro-sur. Las temperaturas del lunes oscilarán entre los 8°C y 18°C.

El meteorólogo también explicó que los chubascos no se distribuirán de la misma manera en toda la capital: "El sector poniente, prácticamente sin precipitaciones; desde el centro de Santiago hacia el oriente, con chubascos".

El fenómeno podría comenzar hacia el final de la tarde, cerca de las 17:00 o 18:00 horas. Leyton llamó a considerar que la intensidad será variable durante la jornada.

"Como son chubascos, no son persistentes en esa intensidad, sino que es a ratos”, precisó. Además, recordó que Santiago registra actualmente un déficit de precipitaciones de 11%, situación que podría modificarse con este episodio.

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