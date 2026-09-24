Declaran Alerta Roja para una provincia de La Araucanía por desborde de ríos y esteros

24 sept. 2026 - 09:25 hrs.

¿Qué pasó?

Senapred declaró Alerta Roja para la provincia de Cautín, en la región de La Araucanía, por desborde de ríos y esteros, en medio de las lluvias que afectan a la zona sur del país.

Desborde de ríos y esteros

Según lo informado por la Dirección General de Aguas (DGA), algunas estaciones hidrométricas de ríos han alcanzado el "umbral de alerta roja", mientras que en otros puntos de la región un nivel "amarillo".

Lo anterior, responde a los registros del "Río Trancura en Curarrehue", en la comuna Curarrehue, y "Río Trancura antes de Río Llafenco" y "Río Liucura en Liucura", en la comuna de Pucón.

También, se han reportado "desbordes de ríos y esteros en las comunas de la provincia de Cautín con tendencia al alza, pudiendo afectar a personas y viviendas".

El umbral rojo establecido por la DGA apunta a un caudal que puede "producir daños a sectores poblados e infraestructura, pudiendo, según el caso, requerir acciones como evacuación, defensas, disponibilidad, y recursos humanos, maquinarias y equipos".

Alerta Roja

En consideración con estos antecedentes, Senapred declaró Alerta Roja por "desborde" para la provincia de Cautín, "vigente desde hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten".

Con esta medida, "se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento", señaló el organismo.

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