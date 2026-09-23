Meteorología emite dos aviso de probables tormentas eléctricas para sectores de nueve regiones

23 sept. 2026 - 13:06 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este miércoles dos avisos de probables tormentas eléctricas para zonas de nueve regiones del país.

Uno de los avisos responde a la condición sinóptica de "sistema frontal" y estará vigente desde la tarde de esta jornada hasta la madrugada del viernes 25 de septiembre. Las zonas que están contempladas también podrían presentar la "probabilidad de precipitaciones fuertes en un corto período de tiempo".

En cambio, el segundo aviso responde a la condición sinóptica de "inestabilidad atmosférica" y estará vigente desde la tarde del jueves 24 de septiembre hasta la noche del mismo día.

¿En qué sectores podría haber tormentas eléctricas?

De acuerdo con la DMC, el primer aviso es para las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, las que podrían presentar "precipitaciones fuertes en un corto período de tiempo".

El detalle de los sectores afectados y los días en que podrían ocurrir tormentas eléctricas es el siguiente:

Región de Valparaíso

Cordillera: miércoles 23.

Región Metropolitana

Cordillera: miércoles 23.

Región de O'Higgins

Precordillera: jueves 24 y viernes 25.

Cordillera: miércoles 23, jueves 24 y viernes 25.

Región del Maule

Precordillera: jueves 24 y viernes 25.

Cordillera: miércoles 23, jueves 24 y viernes 25.

Región de Ñuble

Precordillera: jueves 24 y viernes 25.

Cordillera: miércoles 23, jueves 24 y viernes 25.

Región del Biobío

Precordillera: miércoles 23 y jueves 24.

Cordillera: miércoles 23 y jueves 24.

Por otro lado, el segundo aviso contempla las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. El detalle de los días es el siguiente:

Región de La Araucanía: jueves 24.

Región de Los Ríos: jueves 24.

Región de Los Lagos: jueves 24.

La DMC emite un aviso cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

A raíz de lo anterior, se recomienda a los ciudadanos mantenerse "informados si realizan actividades expuestas a riesgos meteorológicos".

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