Emiten aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas en tres regiones del país

23 sept. 2026 - 06:30 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por probables tormentas eléctricas para esta semana en tres regiones del país.

¿Dónde y cuándo se registrará el fenómeno?

De acuerdo con el organismo, el evento se debe a una inestabilidad atmosférica, y se desarrollará entre la tarde y la noche del jueves 24 de septiembre.

Las zonas afectadas son las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

¿Qué significa un aviso meteorológico según la DMC?

La DMC emite avisos meteorológicos cuando se pronostican "fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas".

Según el sitio web del organismo, en estos casos se recomienda mantenerse informado, además de cumplir las instrucciones de las autoridades y estar preparado para medidas extraordinarias.

¿Qué significa un aviso meteorológico según la DMC?

La DMC emite avisos meteorológicos cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Según detalla el sitio web oficial del organismo, en estos casos se recomienda mantenerse informado "si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos".

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