Más de 180 motos retiradas en fiscalizaciones serán rematadas en Ñuñoa

22 sept. 2026 - 19:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un total de 183 motocicletas retiradas durante fiscalizaciones serán rematadas por la Municipalidad de Ñuñoa este jueves 24 de septiembre, en un proceso que tendrá como principal característica que los vehículos serán adjudicados al mejor postor y sin precio mínimo.

La subasta se realizará a partir de las 10:00 horas y contempla motocicletas que fueron incautadas en distintos operativos realizados en la comuna. Según los antecedentes entregados, se trata de vehículos que no fueron reclamados por sus propietarios dentro del plazo establecido por la ley.

En lo que va de 2026, la Municipalidad de Ñuñoa ha incautado 587 motocicletas, de las cuales cerca de 180 no fueron retiradas dentro del período legal de seis meses.

Motos, scooters y vehículos para desarme

Entre los vehículos que serán parte del remate existen modelos correspondientes a distintos años, desde 2018 hasta 2022, además de una variedad que incluye scooters y motocicletas enduro.

Sin embargo, no todas las motos se encuentran en las mismas condiciones. Algunas están disponibles para ser utilizadas, mientras que otras serán rematadas para desarme, por lo que su valor puede estar principalmente en las distintas piezas y componentes.

La modalidad del proceso establece que cada vehículo será adjudicado al participante que realice la mayor oferta, sin que exista un precio mínimo de partida.

¿Cómo participar en el remate?

Las personas interesadas en participar deberán ingresar al sitio web Remates CDR y registrarse para poder acceder al proceso.

En caso de no contar con una cuenta, será necesario completar los datos personales y crear un usuario. Quienes ya estén registrados deberán ingresar utilizando su RUT y clave de acceso.

Posteriormente, los participantes deberán constituir una garantía de participación para poder realizar ofertas en el remate.

Si una persona no se adjudica ningún lote, la garantía será devuelta en un plazo máximo de 48 horas después de finalizado el remate, mediante una transferencia bancaria.

¿Cuándo se realizará?

El remate de las 183 motocicletas está programado para este jueves 24 de septiembre, a partir de las 10:00 horas.

Los interesados pueden revisar previamente el detalle de los lotes disponibles, sus características y las condiciones de participación en el sitio www.rematescdr.cl.

Alcalde de Ñuñoa explica por qué las motos salen a remate

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, explicó que los vehículos pasan a este proceso luego de que sus propietarios no los retiraran dentro del plazo correspondiente.

“Si la persona andaba en buenos pasos, la iban a retirar, pero no la retiran. De estas 583 motos incautadas en un año, 180 nunca fueron retiradas. Van a salir a remate”, señaló el jefe comunal.