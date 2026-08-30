Medio Maratón Femenino de Santiago: Estos son los cortes y desvíos de tránsito que hay este domingo en la capital

30 ag. 2026 - 08:21 hrs.

¿Qué pasó?

Desde las 08:00 de la mañana de este domingo se está desarrollando el Medio Maratón Femenino de Santiago en las comunas de Ñuñoa y Macul, evento por el cual se implementaron varios cortes y desvíos de tránsito en importantes arterias capitalinas.

Debido a la carrera con recorridos de 7K y 21K exclusiva para mujeres, la Municipalidad de Ñuñoa explicó que las restricciones de tránsito comenzaron a las 06:30 horas y se mantendrán hasta las 14:00 horas.

"Los cierres dependerán del avance de los corredores y las vías serán habilitadas progresivamente después de su paso", señaló el municipio en su página web.

¿Dónde serán los cortes de tránsito?

El Medio Maratón Femenino de Santiago tendrá su partida y meta en el Parque Estadio Nacional, pero los siguientes sectores tendrán cortes de tránsito:

Entorno del Estadio Nacional.

Eje Av. Grecia–José Pedro Alessandri.

Sector Ramón Cruz–Irarrázaval.

Sector Sucre–Salvador.

Cortes de calzada completa

Pedro de Valdivia: desde la salida del Estadio Nacional hasta Av. Grecia.

Ramón Cruz: entre Av. Grecia y Av. Irarrázaval.

Av. Sucre: entre Pedro de Valdivia y Av. Salvador.

Av. Salvador: entre Sucre y Av. Grecia.

Cortes en Av. Grecia

Según el recorrido, estarán afectadas las siguientes calzadas:

Calzada sur entre Pedro de Valdivia y José Pedro Alessandri.

Calzada sur entre José Pedro Alessandri y Ramón Cruz.

Calzada sur entre Av. Salvador y Av. Marathón.

Calzada norte entre José Pedro Alessandri y Av. Marathón.

Otros cortes parciales

José Pedro Alessandri: Calzadas poniente y oriente entre Av. Grecia y Las Encinas.

Av. Irarrázaval: Calzada sur entre Ramón Cruz y Pedro de Valdivia.

Pedro de Valdivia: Calzada oriente entre Av. Irarrázaval y Av. Sucre.

Entorno del Estadio Nacional

Av. Marathón: calzadas poniente y oriente entre Av. Grecia, Guillermo Mann y el acceso al Estadio Nacional.

Guillermo Mann con Av. Marathón: corte temporal de calzada completa durante el retorno de los corredores.

Acceso de Carlos Dittborn al Estadio Nacional: calzada completa.

Recorrido por Av. Macul

El circuito también utilizará tramos de Av. Macul:

Recorrido 7K: retorno en Los Olmos.

Recorrido 21K: retorno en El Líbano, a la altura de Los Halcones.

Todo sobre Transporte