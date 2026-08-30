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Medio Maratón Femenino de Santiago: Estos son los cortes y desvíos de tránsito que hay este domingo en la capital

¿Qué pasó?

Desde las 08:00 de la mañana de este domingo se está desarrollando el Medio Maratón Femenino de Santiago en las comunas de Ñuñoa y Macul, evento por el cual se implementaron varios cortes y desvíos de tránsito en importantes arterias capitalinas.

Debido a la carrera con recorridos de 7K y 21K exclusiva para mujeres, la Municipalidad de Ñuñoa explicó que las restricciones de tránsito comenzaron a las 06:30 horas y se mantendrán hasta las 14:00 horas.

"Los cierres dependerán del avance de los corredores y las vías serán habilitadas progresivamente después de su paso", señaló el municipio en su página web.

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¿Dónde serán los cortes de tránsito?

El Medio Maratón Femenino de Santiago tendrá su partida y meta en el Parque Estadio Nacional, pero los siguientes sectores tendrán cortes de tránsito:

  • Entorno del Estadio Nacional.
  • Eje Av. Grecia–José Pedro Alessandri.
  • Sector Ramón Cruz–Irarrázaval.
  • Sector Sucre–Salvador.

Cortes de calzada completa

  • Pedro de Valdivia: desde la salida del Estadio Nacional hasta Av. Grecia.
  • Ramón Cruz: entre Av. Grecia y Av. Irarrázaval.
  • Av. Sucre: entre Pedro de Valdivia y Av. Salvador.
  • Av. Salvador: entre Sucre y Av. Grecia.

Cortes en Av. Grecia

Según el recorrido, estarán afectadas las siguientes calzadas:

  • Calzada sur entre Pedro de Valdivia y José Pedro Alessandri.
  • Calzada sur entre José Pedro Alessandri y Ramón Cruz.
  • Calzada sur entre Av. Salvador y Av. Marathón.
  • Calzada norte entre José Pedro Alessandri y Av. Marathón.

Otros cortes parciales

  • José Pedro Alessandri: Calzadas poniente y oriente entre Av. Grecia y Las Encinas.
  • Av. Irarrázaval: Calzada sur entre Ramón Cruz y Pedro de Valdivia.
  • Pedro de Valdivia: Calzada oriente entre Av. Irarrázaval y Av. Sucre.

Entorno del Estadio Nacional

  • Av. Marathón: calzadas poniente y oriente entre Av. Grecia, Guillermo Mann y el acceso al Estadio Nacional.
  • Guillermo Mann con Av. Marathón: corte temporal de calzada completa durante el retorno de los corredores.
  • Acceso de Carlos Dittborn al Estadio Nacional: calzada completa.

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Recorrido por Av. Macul

El circuito también utilizará tramos de Av. Macul:

  • Recorrido 7K: retorno en Los Olmos.
  • Recorrido 21K: retorno en El Líbano, a la altura de Los Halcones.

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