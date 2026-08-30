Medio Maratón Femenino de Santiago: Estos son los cortes y desvíos de tránsito que hay este domingo en la capital
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Desde las 08:00 de la mañana de este domingo se está desarrollando el Medio Maratón Femenino de Santiago en las comunas de Ñuñoa y Macul, evento por el cual se implementaron varios cortes y desvíos de tránsito en importantes arterias capitalinas.
Debido a la carrera con recorridos de 7K y 21K exclusiva para mujeres, la Municipalidad de Ñuñoa explicó que las restricciones de tránsito comenzaron a las 06:30 horas y se mantendrán hasta las 14:00 horas.
"Los cierres dependerán del avance de los corredores y las vías serán habilitadas progresivamente después de su paso", señaló el municipio en su página web.Ir a la siguiente nota
¿Dónde serán los cortes de tránsito?
El Medio Maratón Femenino de Santiago tendrá su partida y meta en el Parque Estadio Nacional, pero los siguientes sectores tendrán cortes de tránsito:
- Entorno del Estadio Nacional.
- Eje Av. Grecia–José Pedro Alessandri.
- Sector Ramón Cruz–Irarrázaval.
- Sector Sucre–Salvador.
Cortes de calzada completa
- Pedro de Valdivia: desde la salida del Estadio Nacional hasta Av. Grecia.
- Ramón Cruz: entre Av. Grecia y Av. Irarrázaval.
- Av. Sucre: entre Pedro de Valdivia y Av. Salvador.
- Av. Salvador: entre Sucre y Av. Grecia.
Cortes en Av. Grecia
Según el recorrido, estarán afectadas las siguientes calzadas:
- Calzada sur entre Pedro de Valdivia y José Pedro Alessandri.
- Calzada sur entre José Pedro Alessandri y Ramón Cruz.
- Calzada sur entre Av. Salvador y Av. Marathón.
- Calzada norte entre José Pedro Alessandri y Av. Marathón.
Otros cortes parciales
- José Pedro Alessandri: Calzadas poniente y oriente entre Av. Grecia y Las Encinas.
- Av. Irarrázaval: Calzada sur entre Ramón Cruz y Pedro de Valdivia.
- Pedro de Valdivia: Calzada oriente entre Av. Irarrázaval y Av. Sucre.
Entorno del Estadio Nacional
- Av. Marathón: calzadas poniente y oriente entre Av. Grecia, Guillermo Mann y el acceso al Estadio Nacional.
- Guillermo Mann con Av. Marathón: corte temporal de calzada completa durante el retorno de los corredores.
- Acceso de Carlos Dittborn al Estadio Nacional: calzada completa.
Recorrido por Av. Macul
El circuito también utilizará tramos de Av. Macul:
- Recorrido 7K: retorno en Los Olmos.
- Recorrido 21K: retorno en El Líbano, a la altura de Los Halcones.
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