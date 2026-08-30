"Tour delictual" termina con dos adolescentes detenidos tras persecución e intento de atropello a un carabinero

30 ag. 2026 - 08:17 hrs.

¿Qué pasó?

Un "tour delictual" iniciado tras una encerrona en Pudahuel, Región Metropolitana, terminó con dos adolescentes detenidos luego de una persecución en la cual uno de los delincuentes juveniles intentó atropellar a un funcionario de Carabineros.

Dos adolescentes detenidos tras "tour delictual"

El capitán Denis Contreras, oficial de ronda Prefectura Occidente, explicó que todo inició con el robo de un Toyota Yaris Cross en Pudahuel, tras lo cual el grupo de cinco sujetos se trasladó hasta Maipú, en donde robaron un Renault Duster.

Sin embargo, los delincuentes no contaban con que el primer vehículo contaba con un GPS, lo que permitió ubicarlos en la comuna de Quinta Normal, en donde Carabineros los sorprendió intentando cometer otros delitos.

Al advertir la presencia policial, el grupo intentó escapar y se inició una persecución que terminó en un pasaje sin salida de la misma comuna.

Allí se detuvo al conductor de la Toyota Yaris Cross; sin embargo, "el conductor de la Renault Duster intenta atropellar a uno de los carabineros, por lo cual el otro funcionario policial hace uso de su armamento de servicio", dejándolo lesionado en su mano izquierda.

"Afortunadamente, los funcionarios no se mantienen lesionados y se procede a la detención de los dos sujetos", añadió el capitán Contreras.

"Al efectuar una revisión de los vehículos, se encuentra al interior de uno de ellos un rifle de aire comprimido y al interior del otro vehículo una pistola a fogueo, la cual aparentemente no se mantiene adaptada para el disparo", continuó.

Pese a esto, los otros tres integrantes del grupo delictual escaparon a pie del lugar y siguen siendo buscados por Carabineros.

En cuanto a los detenidos, se informó que "ambos son menores de edad, ambos son chilenos, uno de ellos tiene 15 años, el otro 14 y uno de ellos mantiene antecedentes penales previos".

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