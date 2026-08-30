"Podría caer agüita": Alejandro Sepúlveda anuncia la hora en la que comenzaría a llover este domingo en Santiago

30 ag. 2026 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

Durante su reporte matutino, el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, anunció la hora en la cual podrían caer precipitaciones este domingo en la Región Metropolitana.

¿A qué hora podría llover en Santiago?

El comunicador comenzó explicando que la mañana de este domingo "debe estar lloviendo en sectores de Aysén, sectores de Los Lagos, sectores de Los Ríos y ya con el avance del día se irán incorporando también Biobío, La Araucanía".

Tras esto, anunció que "en la tarde podría caer agüita en sectores de Santiago con estos chubascos bien desperdigados que se podrían presentar".

Sepúlveda indicó que la probabilidad de estas precipitaciones en la Región Metropolitana "siempre es mayor hacia sectores de precordillera que a sectores de los valles".

Al detallar el pronóstico de este domingo en la capital, el especialista señaló que la jornada empezó soleada, pero que "ya con el avance de la mañana va a ir aumentando la cobertura nubosa y después de las cinco de la tarde aparece la probabilidad de chubascos".

Finalmente, el periodista explicó que los chubascos son "nubadas que se presentan muy sectorizadas y de características débiles, un goteo por aquí, por allá", reiterando que esto ocurrirá en Santiago "después de las cinco de la tarde".

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