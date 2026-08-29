"Se mantendrá el resto de la jornada": Videos muestran nuevas trombas marinas e intensas granizadas por inestabilidad atmosférica

29 ag. 2026 - 11:36 hrs.

¿Qué pasó?

Luego del tornado en la comuna de Yungay, la "inestabilidad atmosférica" sigue provocando estragos en el centro-sur del país, en concreto, intensas granizadas y nuevas trombas marinas en la costa de la zona.

Nueva tromba marina en el Ñuble

Un registro enviado recientemente a los canales de Megatiempo muestra la nueva tromba marina en la playa Perales de la comuna de Coelemu, región de Ñuble.

Posteriormente, otro miembro de la "Comunidad Megatiempo" envió el video de otra tromba marina registrada en la localidad de La Achira en Cobquecura, en la misma región antes mencionada.

"Hay que chequearlo, pero sería la quinta tromba marina en 24 horas", dijo el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, quien recordó las tres trombas que se reportaron ayer.

De acuerdo al comunicador, este fenómeno da cuenta de que en la zona continúa el aire cálido, mucha humedad y mucha inestabilidad que "se va a mantener el resto de la jornada de sábado".

Intensas granizadas

Otro de los videos enviados a Megatiempo corresponde a una intensa granizada registrada en la localidad de Trupan, en la comuna de Tucapel de la región del Biobío.

En las imágenes se puede dimensionar el gran tamaño de los granizos que, tal como alertó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) en sus alertas y avisos, se podrían repetir durante toda la jornada.

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