Vecina de Yungay tras paso de tornado: "El viento desplazó la casa de su cimiento más de 4 metros"

29 ag. 2026 - 11:22 hrs.

¿Qué pasó?

Susana Martínez, vecina de Yungay, del sector Campanario, relató a Meganoticias Siempre Juntos lo que vivió en la jornada de ayer, tras el tornado que azotó la zona.

En conversación con el periodista Mauricio Hidalgo, la mujer aseguró que vivió "momentos de terror" en compañía de su familia.

"Pensé que no íbamos a sobrevivir"

Susana contó cómo sucedieron los hechos. "Acá hay grandes temporales, pero no esto... De repente comenzaron los relámpagos y empezó a moverse todo. Sonó el ruido como de un helicóptero y luego saltaron las latas, absolutamente todo", dijo.

Enseguida añadió que "el viento desplazó la casa de su cimiento más de 4 metros. Si no es por el cerco, la casa sale volando. Estábamos con mi esposo y mi hermana, que me visita de Nueva Zelanda, cuando ocurrió esto".

Junto con mostrar su destruida vivienda y contar que no es la única afectada del lugar, cerró manifestando que "pensé en un primer momento que no íbamos a sobrevivir".

En tanto, el gobernador del Ñuble, Óscar Crisóstomo, expresó que "son muchas las viviendas afectadas por este tornado, más de 20... No habíamos visto desplazamiento de viviendas como pasa ahora... Esto es muy distinto a lo que conocimos hace un mes (fuerte sistema frontal) en esta zona".

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