"Probabilidad de fuertes rachas de viento": Meteorología emite alerta y aviso de tormentas eléctricas en sectores de tres regiones
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La mañana de este sábado, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta y un aviso de tormentas eléctricas, fenómeno que afectaría durante la jornada a sectores de tres regiones del país.
Alerta por tormentas eléctricas
Debido a una "inestabilidad atmosférica", la DMC emitió la alerta que estará vigente entre la mañana y la tarde de este sábado 29 de agosto en todo el territorio de las regiones de Ñuble y Biobío.
Además, el organismo advirtió sobre la "probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales".Ir a la siguiente nota
Aviso suma una tercera región
Posteriormente, Meteorología emitió un aviso por "probables tormentas eléctricas" que estará vigente entre la mañana y la noche de este sábado 29 de agosto en las mismas dos regiones antes mencionadas y sectores del Maule.
Para este aviso también se advirtió por la "probabilidad de fuertes rachas de vientos locales".
Región del Maule
- Precordillera.
- Cordillera.
Región de Ñuble
- Litoral.
- Cordillera Costa.
- Valle.
- Precordillera.
- Cordillera.
Región del Biobío
- Litoral.
- Cordillera Costa.
- Valle.
- Precordillera.
- Cordillera.
Sistema de alerta meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
Leer más de
Notas relacionadas
- Tras fenómeno registrado en Yungay: Emiten aviso de "nubes convectivas con características tornádicas" en sectores de dos regiones
- Caída de árboles y postes y voladura de techumbres: Videos muestran estragos generados por vientos tornádicos en Yungay
- Fuerte viento de "características tornádicas" genera caída de árboles, voladura de techumbres y cortes de luz en Yungay