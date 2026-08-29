"Probabilidad de fuertes rachas de viento": Meteorología emite alerta y aviso de tormentas eléctricas en sectores de tres regiones

29 ag. 2026 - 10:19 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta y un aviso de tormentas eléctricas, fenómeno que afectaría durante la jornada a sectores de tres regiones del país.

Alerta por tormentas eléctricas

Debido a una "inestabilidad atmosférica", la DMC emitió la alerta que estará vigente entre la mañana y la tarde de este sábado 29 de agosto en todo el territorio de las regiones de Ñuble y Biobío.

Además, el organismo advirtió sobre la "probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales".

Aviso suma una tercera región

Posteriormente, Meteorología emitió un aviso por "probables tormentas eléctricas" que estará vigente entre la mañana y la noche de este sábado 29 de agosto en las mismas dos regiones antes mencionadas y sectores del Maule.

Para este aviso también se advirtió por la "probabilidad de fuertes rachas de vientos locales".

Región del Maule

Precordillera.

Cordillera.

Región de Ñuble

Litoral.

Cordillera Costa.

Valle.

Precordillera.

Cordillera.

Región del Biobío

Litoral.

Cordillera Costa.

Valle.

Precordillera.

Cordillera.

Sistema de alerta meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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