Caída de árboles y postes y voladura de techumbres: Videos muestran estragos generados por vientos tornádicos en Yungay

29 ag. 2026 - 02:40 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche de este viernes 28 de agosto, la comuna de Yungay, en la región de Ñuble, sufrió importantes daños producto de intensas ráfagas de viento. El fenómeno generó inquietud y sorpresa entre los vecinos del sector, ya que su comportamiento recordó al de un tornado.

Al respecto, el director regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Cristian Matus, señaló que se trató de "vientos con características tornádicas".

El evento meteorológico provocó serios estragos como voladura de techumbres, caídas de árboles y cortes de luz en varios sectores.

Algunas personas registraron lo ocurrido, mostrando en video cómo quedaron algunos sectores y las consecuencias de este presunto tornado.

Revisa los videos de lo que generó el tornado

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