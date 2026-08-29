Temblor en Argentina se percibió en el norte de Chile: Revisa dónde fue el epicentro y la magnitud del sismo

29 ag. 2026 - 01:30 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este sábado 29 de agosto se registró un sismo de magnitud 4,1 en las cercanías de la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 01:24 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 75 kilómetros al oeste de San Antonio de los Cobres, a 195 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.