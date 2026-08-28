Caso Bruma: Abogado denuncia robo de su notebook con información sobre la causa y pide investigar posible relación

28 ag. 2026 - 22:50 hrs.

¿Qué pasó?

Uno de los abogados que integra el equipo jurídico del caso Bruma denunció haber sufrido un asalto en su vivienda, ubicada en San Pedro de la Paz, región de Biobío. En el atraco, le robaron un computador que contenía información valiosa sobre la causa.

Amenazaron a la pareja del abogado y robaron notebook

Según informó Sabes.cl, el pasado miércoles, entre cuatro y cinco individuos entraron a la vivienda del abogado Hugo Martínez y amenazaron a su pareja, quien se encontraba sola en ese momento.

Mientras uno de los individuos retenía a la mujer para que no pidiera ayuda, los demás subieron hasta el segundo piso de la vivienda.

Allí, ingresaron a la oficina del abogado y posteriormente salieron del inmueble llevándose su notebook.

"Nuestra sospecha es que existe una relación"

El abogado Hugo Martínez explicó que el equipo contenía antecedentes de la investigación: "En ese notebook concentraba importante información relacionada con el caso Bruma y, hace pocos días, había sumado informes respecto a una pericia internacional que estamos preparando como oficina".

"Nuestra sospecha es que existe una relación entre este hecho y la investigación que llevamos adelante en el caso Bruma", agregó, de acuerdo a lo expuesto por el medio.

Por su parte, el jefe del estudio, el abogado Rafael Poblete, señaló que solicitaron a la Fiscalía incorporar y agrupar los antecedentes de este hecho con la investigación del caso.

Poblete sostuvo que el notebook robado contenía información de pericias encargadas en el extranjero para recuperar antecedentes de la caja naranja del PAM Cobra, calificando la situación como “tremendamente grave".