Metro de Santiago restablece servicio en Línea 2 tras cierre de estación

28 ag. 2026 - 20:19 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago restableció el servicio en Línea 2, luego que la tarde de este viernes se informara el cierre de la estación El Llano por un procedimiento de seguridad.

Minutos después, desde la empresa indicaron que la circulación se había restablecido. Sin embargo, los trenes que van en dirección a Vespucio Norte continuarán sin detenerse en El Llano.

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488.

También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

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