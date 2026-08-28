Exchica reality muestra cómo avanza su embarazo a pocas semanas de convertirse en madre

28 ag. 2026 - 19:35 hrs.

Kari Belén está viviendo la recta final de su embarazo y quiso compartir parte de este especial proceso con sus seguidores. La exchica reality publicó una serie de fotografías en las que mostró cómo ha avanzado su embarazo y dejó un emotivo mensaje dedicado al bebé que espera.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer agradeció el desarrollo de su gestación y destacó que su bebé ha salido bien en cada una de las pruebas y exámenes realizados durante estos meses.

“Gracias por salir bien en cada prueba y examen. Gracias por cada patadita para decirme que estás creciendo sanito”, escribió Kari Belén junto a las imágenes.

“A pocas semanas de tenerte a este lado de la piel”

En su publicación, Kari Belén también expresó la emoción que siente ante la proximidad del nacimiento de su hijo.

“Gracias bebé por portarte tan bien”, señaló, antes de agregar una de las frases que más emoción transmitió: “A pocas semanas de tenerte a este lado de la piel”.

De esta manera, la influencer dejó en evidencia que ya se encuentra en la etapa final de la espera y que cada vez queda menos para conocer a su bebé.

El emotivo mensaje de Kari Belén

La publicación estuvo acompañada por fotografías que registran este momento del embarazo. En ellas, Kari Belén quiso dejar plasmado el avance de su proceso de gestación y la espera por la llegada de su hijo.

“Gracias por ser ese positivo sin una búsqueda exhaustiva”, comenzó escribiendo.

Luego, continuó con un mensaje cargado de emoción: “Gracias por aferrarte a la barriguita de mamá”.

La exchica reality también agradeció las señales que ha recibido durante el proceso, especialmente las pataditas del bebé, que para ella representan una forma de saber que está creciendo y desarrollándose.