Temblor se registra en el norte de Chile: Conoce la magnitud y el epicentro del sismo

28 ag. 2026 - 19:57 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,2 se registró durante la noche de este viernes 28 de agosto en la zona norte de Chile, cuando el reloj marcaba las 19:48 horas.

El Centro Sismológico Nacional señaló que el movimiento telúrico ocurrió 58 kilómetros al Noroeste de Mina La Escondida, región de Antofagasta. La profundidad fue de 98 kms.

Por ahora, Senapred no ha informado acerca de personas lesionadas o caída de servicios básicos producto del sismo.

Todo sobre Temblor