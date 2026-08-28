Cumbia, cueca y tradición: Estos son los artistas que animarán la Gran Cumbre Guachaca

28 ag. 2026 - 20:30 hrs.

La cuenta regresiva para el regreso de la Gran Cumbre Guachaca ya comenzó y el evento prepara dos jornadas cargadas de música, festejos y tradición chilena, como antesala de las celebraciones de Fiestas Patrias.

La actividad se desarrollará durante el sábado 5 y domingo 6 de septiembre en Los Buenos Muchachos, en el centro de Santiago, recinto que recibirá a los asistentes con una programación que incluirá música popular, cuecas, boleros y cumbia.

Uno de los momentos centrales llegará durante la jornada del sábado, cuando se realice la Coronación de los Reyes Guachacas, mientras que el domingo será el turno de la entrega del Reconocimiento Nicanor Parra.

Datos del evento

El evento se realizará durante todo el día en Los Buenos Muchachos, aunque los principales espectáculos sobre el escenario comenzarán a las 18:00 horas.

La programación contempla artistas y agrupaciones que recorrerán distintos estilos de la música popular chilena, desde los boleros y las cuecas hasta las tradicionales cumbias que prometen extender la celebración hasta la noche.

Entre los nombres destacados de esta edición aparecen La Sonora Palacios, Los Vikings 5, Los Santiaguinos, Trío Inspiración y DJ Pebre, además del show de Los Buenos Muchachos.

Programación del sábado 5 de septiembre

La primera jornada comenzará a las 18:00 horas y tendrá como uno de sus principales atractivos la coronación de los nuevos Reyes Guachacas.

Los horarios anunciados son:

18:00: Apertura con DJ Pebre.

19:00: Show Buenos Muchachos.

20:00: Trío Inspiración.

21:00: Los Santiaguinos.

22:00: Liturgia y Coronación de los Reyes Guachacas.

23:00: Los Vikings 5.

Tras la ceremonia de coronación, la jornada continuará con la presentación de Los Vikings 5, agrupación que llevará sus clásicas cumbias al escenario del evento.

Programación del domingo 6 de septiembre

La segunda jornada también comenzará a las 18:00 horas, aunque tendrá una programación algo más extensa durante la tarde.

El detalle es el siguiente:

18:00: Apertura con DJ Pebre.

18:30: Show Buenos Muchachos.

19:15: Trío Inspiración.

20:10: Los Santiaguinos.

21:00: Entrega del Reconocimiento Nicanor Parra.

21:15: La Sonora Palacios.

La Gran Cumbre Guachaca busca reunir durante dos días distintas expresiones de la cultura popular chilena, combinando gastronomía, música y celebración.

El escenario tendrá una programación que irá desde los sonidos más románticos del Trío Inspiración hasta las cuecas de Los Santiaguinos y las cumbias de Los Vikings 5 y La Sonora Palacios.

A esto se suman las actividades propias del evento y la esperada elección y coronación de quienes asumirán como los nuevos Reyes Guachacas.

¿Dónde comprar las entradas?

Las entradas para asistir a la Gran Cumbre Guachaca se encuentran disponibles a través de Punto Ticket. (pincha aquí)

El evento se realizará el sábado 5 y domingo 6 de septiembre en Los Buenos Muchachos, con espectáculos desde las 18:00 horas y una programación que se extenderá durante ambas jornadas.