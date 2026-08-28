Gala Caldirola mostró un nuevo anillo y sus seguidores preguntaron por Luis Jiménez: Así respondió ella

28 ag. 2026 - 21:00 hrs.

Gala Caldirola volvió a llamar la atención en redes sociales luego de compartir una fotografía en la que aparece luciendo un llamativo anillo. La imagen no pasó inadvertida entre sus seguidores, especialmente por el reciente quiebre de su relación con Luis Jiménez.

El detalle rápidamente abrió la puerta a especulaciones sobre una eventual reconciliación, debido a que la joya podía confundirse con el anillo de compromiso que anteriormente recibió de Jiménez.

Sin embargo, Gala decidió aclarar directamente el origen del accesorio y respondió a las preguntas que había recibido de sus seguidores sobre la pieza.

Gala explicó el motivo del anillo

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, la española compartió fotografías en detalle de la joya y escribió un mensaje para aclarar las dudas: “Me habéis preguntado mucho por el anillo!! Es precioso de verdad!! Pero no es el de compromiso, es de @pandorachileoficial”, explicó Gala.

De esta manera, la influencer dejó claro que el anillo que aparece en sus recientes publicaciones no corresponde a la joya de compromiso que le entregó Luis Jiménez.

En la misma historia, además, etiquetó a la cuenta oficial de la marca y acompañó el mensaje con emojis de un anillo y un corazón.

El detalle que había generado especulaciones

La confusión surgió luego de que Gala apareciera en redes sociales luciendo el anillo en uno de sus dedos. La pieza cuenta con una piedra central de gran tamaño y detalles alrededor de la banda, lo que llamó especialmente la atención de sus seguidores.

El contexto también contribuyó a las especulaciones. La española regresó recientemente a Chile junto a su hija y, durante su aparición en Primer Plano, abordó el quiebre con Luis Jiménez y la situación que se produjo luego de que saliera a la luz el vínculo del exfutbolista con Disley Ramos.

Por eso, la presencia de una joya en su mano rápidamente fue interpretada por algunos usuarios como una posible señal respecto de su relación.

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