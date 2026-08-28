Dictan prisión preventiva para "El Turko" y "Gocho" por crimen de Ronald Ojeda

28 ag. 2026 - 20:50 hrs.

¿Qué pasó?

En prisión preventiva quedaron este viernes los dos imputados por el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Ambos llegaron a Chile a primera hora de esta jornada tras un largo proceso de extradición.

Se trata de Alfredo Carrillo Ortiz, alias "El Gocho", detenido en Colombia en febrero de 2025; y Rafael Gámez Salas, alias "El Turko", capturado poco antes, el 30 de diciembre de 2024, en Houston, Texas, Estados Unidos.

Ambos son vinculados a la facción del Tren de Aragua que operaba en nuestro país, conocida como "Piratas de Aragua".

¿De qué se les acusa a ambos imputados?

Al terminar la audiencia, el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, sostuvo que "el tribunal dio por establecida la existencia del delito y de la participación de los imputados". Por ambos motivos, se decretó la máxima cautelar y un plazo de investigación de 120 días.

Barros manifestó que, con este caso, "estamos llegando a la cúspide de la organización" y que ahora "solo nos falta que llegue Carlos Gómez Moreno", conocido como "Carlos Bobby", quien también está en proceso de extradición para ser formalizado como miembro del Tren de Aragua en Chile.

Respecto a "El Turko", se le imputaron los delitos de secuestro con homicidio (de Ojeda); asociación criminal; doble secuestro con homicidio y extorsiones a comerciantes que vendían a través de aplicaciones algunos productos, como zapatillas.

Además, precisó que este criminal era considerado el líder de la facción del Tren de Aragua en nuestro país: "Él estuvo a cargo de la parte operativa, dando la instrucción desde afuera del país del secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda".

Asimismo, explicó que fue él quien, cuando se concretó el homicidio de Ojeda cuatro días después de su secuestro, "dispuso (...) la salida del país junto a Carlos Bobby, para que todos se fueran, los que empiezan a salir desde el día 27 en adelante".

En esta investigación, Barros afirmó que, hasta ahora, hay 26 imputados formalizados en la organización.

"En total, tenemos entre órdenes de detención y formalizados, 32 imputados, y eso habla de una investigación bastante robusta y un buen trabajo policial, de la PDI en conjunto con Carabineros y el OS-9", aseguró Barros.

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