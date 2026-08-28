Cuenta Rut del BancoEstado: ¿Qué es y cómo funciona BE Pay?

28 ag. 2026 - 20:00 hrs.

Ya no es necesario llevar una tarjeta física para realizar determinadas compras. BE Pay, una modalidad de pago habilitada en la App BancoEstado, permite utilizar el teléfono celular para pagar en comercios que cuentan con tecnología de pago sin contacto.

La herramienta funciona mediante la tecnología NFC de los teléfonos con sistema operativo Android y permite seleccionar, desde la aplicación, con cuál de las cuentas o tarjetas disponibles se quiere realizar cada compra.

De esta manera, los clientes pueden utilizar su CuentaRUT, Cuenta Pro (Chequera Electrónica), Cuenta Corriente o Tarjeta de Crédito Visa para efectuar pagos directamente desde el celular, siempre que el comercio tenga habilitada la opción de compras “sin contacto”.

¿Qué es BE Pay?

BE Pay es una modalidad de pago digital disponible en la App BancoEstado que permite realizar compras utilizando un teléfono Android compatible con tecnología NFC.

El sistema funciona de manera similar a una compra sin contacto con una tarjeta física: en lugar de acercar la tarjeta al dispositivo de pago del comercio, el usuario debe acercar su teléfono al terminal POS.

¿Qué cuentas y tarjetas se pueden utilizar?

Una de las características de BE Pay es que permite elegir con qué producto bancario se realizará cada compra.

Los usuarios pueden seleccionar entre:

CuentaRUT.

Cuenta Pro (Chequera Electrónica).

Cuenta Corriente.

Tarjeta de Crédito Visa.

La elección se realiza directamente desde la aplicación antes de acercar el teléfono al terminal del comercio.

¿Cómo pagar con BE Pay?

El proceso para realizar una compra es sencillo. En primer lugar, el usuario debe ingresar a la App BancoEstado y seleccionar la tarjeta que aparece disponible para realizar el pago.

Luego, debe acercar el teléfono al POS del comercio, tal como se hace con una tarjeta que cuenta con tecnología sin contacto.

Finalmente, para completar la operación, deberá digitar la clave o PIN de la tarjeta seleccionada.

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