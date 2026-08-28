IPS actualiza información sobre Aguinaldo de Fiestas Patrias: ¿Quiénes tienen derecho en septiembre?

28 ag. 2026 - 15:44 hrs.

Septiembre traerá nuevamente el tradicional aguinaldo de Fiestas Patrias para un grupo de pensionadas y pensionados que cumplan con los requisitos establecidos. Este año, el beneficio supera los $25.000 por persona, monto que puede aumentar según las cargas familiares acreditadas.

El pago comenzará a realizarse durante septiembre, según informó el IPS, y llegará junto con la pensión de ese mes, sin necesidad de postular ni efectuar trámites adicionales.

¿Quiénes tienen derecho al aguinaldo?

La condición principal es ser pensionada o pensionado al 31 de agosto de 2026 y pertenecer a alguno de los grupos establecidos para recibir el beneficio.

Entre ellos se encuentran:

Pensionadas y pensionados del IPS que reciban la PGU, la PBSI, pensiones de las excajas de previsión o pensiones de leyes de reparación.

Personas pensionadas de Dipreca y Capredena.

Pensionadas y pensionados del Instituto de Seguridad Laboral (ISL) y de mutualidades de empleadores de la Ley n.º 16.744 sobre Accidentes del Trabajo.

Personas pensionadas de una AFP que también reciban la PGU, el Aporte Previsional Solidario (APS) o una pensión mínima con garantía estatal.

Beneficiarias y beneficiarios del Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años.

¿Cuánto se puede recibir?

El monto base será de $25.280 por cada persona pensionada. Si además existen cargas familiares acreditadas al 31 de agosto de 2026, se sumarán $12.969 por cada una.

El aguinaldo corresponde a un pago único y se entregará mediante la misma modalidad utilizada habitualmente para recibir la pensión.

Ojo con las estafas

Como no es necesario solicitar el beneficio, cualquier persona que ofrezca gestionarlo a cambio de dinero o información bancaria debe generar alerta.

El Instituto de Previsión Social (IPS) recuerda que no se debe ingresar a enlaces para recibir el aguinaldo, que nadie puede adelantar su pago y que el organismo no solicitará dinero ni claves bancarias para entregarlo.

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