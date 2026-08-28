A bordo de tanques y en una intensa niebla: Chile realiza ejercicios militares en Magallanes

28 ag. 2026 - 16:21 hrs.

¿Qué pasó?

Unos días después de la polémica por las declaraciones de un militar argentino por la soberanía del Estrecho de Magallanes, Chile realizó ejercicios militares en esa región del sur austral del país, los que estaban agendados con antelación.

El operativo reunió a efectivos del Ejército y la Armada de nuestro país para evaluar varios factores, como por ejemplo, las capacidades estratégicas y logísticas.

El editor del área internacional de Mega, Pablo Cuéllar, explicó en el matinal "Mucho Gusto" que "por lo menos estos ejercicios se fijan con un año de antelación, pero sabemos que es una zona crítica, estratégica, y se realizan de manera periódica en esa misma zona y también en la Antártica".

En las imágenes exclusivas a las que accedió Mega, quedó en evidencia la presencia de militares a bordo de tanques, en medio de una intensa niebla.

Milei podría visitar Chile

Este viernes, el Gobierno reiteró la asistencia del Presidente José Antonio Kast al Foro Madrid, un evento que reúne a líderes políticos vinculados a la derecha.

En este sentido, todavía no se confirma si el mandatario argentino, Javier Milei, arribará a nuestro país para formar parte de esta edición. El encuentro está pactado para el 3 y 4 de septiembre en Casa Piedra.

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