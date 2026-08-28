Ministro Quiroz proyecta posible fecha de promulgación de la megarreforma

28 ag. 2026 - 15:36 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, definió un plazo concreto para la promulgación del proyecto de ley conocido como la megarreforma, anunciando que el Gobierno prevé que este trámite se concrete en las próximas semanas.

Durante su participación en el seminario “Ley de Reconstrucción: oportunidades para impulsar el crecimiento económico”, el secretario de Estado explicó que el escenario regulatorio se encuentra despejado tras superar la revisión del Tribunal Constitucional (TC).

La iniciativa, orientada a rebajar el impuesto a las empresas y agilizar los permisos de inversión para reactivar la economía, había sido despachada por el Congreso Nacional a principios de agosto, pero enfrentó observaciones e impugnaciones por parte de parlamentarios del oficialismo y la oposición antes de quedar lista para su promulgación.

La fecha en que se podría promulgar la megarreforma

El ministro destacó que la megarreforma (también llamada "Ley Miscelánea") podría ser promulgada en la primera quicena de septiembre, informó La Tercera.

En su intervención, enfatizó que esta iniciativa corresponde a uno de los pilares del programa económico de la administración del Presidente José Antonio Kast.

Según detalló la autoridad ministerial, las medidas buscan desarmar trabas burocráticas y estimular la inversión privada, lo cual generaría nuevos puestos de trabajo y un mayor dinamismo productivo.

De acuerdo con las proyecciones macroeconómicas presentadas por la cartera de Hacienda, se espera que la inversión en Chile registre un incremento del 7% para el año 2027, lo que empujará el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) al 3,5%.

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