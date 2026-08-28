Cueca, lugares temáticos, caballos y más: Todo lo que tendrá la Semana de la Chilenidad 2026

28 ag. 2026 - 16:30 hrs.

Septiembre se acerca y con él también los tradicionales panoramas para celebrar las Fiestas Patrias. Uno de los eventos que regresa este año es la Semana de la Chilenidad 2026, que reunirá música, folclore, gastronomía y tradiciones nacionales en Santiago.

La actividad se desarrollará en el Parque Padre Hurtado, en La Reina, durante siete jornadas: los días 12 y 13 de septiembre, y posteriormente entre el 16 y el 20 del mismo mes.

El evento ocupará un espacio de 500.000 metros cuadrados y contará con más de 150 stands temáticos, con una convocatoria proyectada de más de 350.000 asistentes.

La tradicional celebración es organizada por la Federación de Criadores de Caballos Raza Chilena junto con las municipalidades de Las Condes, Vitacura y La Reina, además de la Junta de Alcaldes.

Música, humor y tradiciones chilenas

Durante las distintas jornadas se presentarán artistas nacionales como Entremares, Los Frutantes y Stefan Kramer, quienes estarán a cargo de acompañar las celebraciones con música y humor.

"Esta es una fiesta pensada para todos, queremos que las familias disfruten, recorran, canten, bailen y vivan lo mejor de nuestras tradiciones en un ambiente lleno de alegría y espíritu dieciochero, que se lleven recuerdos para mucho tiempo más", comentó Claudia Henríquez, gerente comercial de Ticketplus.

Además de los espectáculos, el público podrá encontrar gastronomía, juegos típicos, patio de cueca y otras danzas nacionales.

El recinto también tendrá zonas infantiles, pesebreras, carpas de exposición de caballos, medialuna, sector de comidas y artesanías, entre otros espacios destinados a disfrutar en familia.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Las entradas se encuentran en etapa de preventa y pueden adquirirse a través de Ticketplus, tanto en su plataforma web como mediante la aplicación. Los precios incluyen el cargo por servicio.

Los valores informados son:

Niño: $6.571 .

. Adulto mayor: $6.571 .

. Adulto, pase diario: $13.142 .

. Pack Cuequero de Corazón, 3 días: $32.856 .

. Pack Combo Dieciochero, 5 días: $49.284.